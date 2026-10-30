Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan críticas

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Ángela Aguilar y Christian Nodal han dividido los comentarios en redes sociales tras compartir una foto romántica frente a la ofrenda del Día de Muertos.

Los cantantes han estado en el centro de la crítica desde que hicieron público su romance en junio de 2024, se casaron y disfrutan de una vida de casados relativamente alejados del ojo público.

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Ángela, quien ha sido la más atacada por ser señalada como la "tercera en discordia", cuando Christian estaba aún con la argentina Cazzu, es quien suele compartir fotos de sus momentos en casa junto a Christian; en esta ocasión aparecen sentados frente a frente en una pose romántica, teniendo a la ofrenda de espaldas.En el tradicional altar se observan flores de cempasúchil, veladoras, comida y las fotografías de sus familiares fallecidos, como los abuelitos de Ángela, Antonio y Flor Silvestre.Para muchos, la romántica pose frente a la ofrenda era innecesaria, sobe todo compartir la foto en redes.Salen en defensa de Ángela Aguilar y Christian NodalEl periodista español Alex Rodríguez, amigo cercano de Ángela, lamentó que la gente se valga de cualquier cosa para justificar su odio, en este caso por la feliz pareja.Explicó que no tiene nada de malo posar frente a los altares del Día de Muertos, especificó que es algo tradicional en México y argumentó:"Me da repugnancia ver cómo algunos influencers, opinadores... conviertan un homenaje familiar y una tradición mexicana tan hermosa en motivo de ataque. En otras palabras, que justifiquen así su odio y su bullyng desmedido para atacar a una pareja simplemente porque 'está de moda'", consideró.Alex insistió en que cada familia celebra a sus muertos como quiera, y eso no los convierte en malas personas ni en el blanco idea para ser criticados."El altar es una tradición extendida que cada familia vive a su manera".Hizo un llamado a no "sumarse a la moda" de criticar a Ángela y Christian."Podemos opinar sobre los artistas, pero el acoso y el derribo permanente ya no tiene justificación. Criticar por criticar también revela mucho de quien lo hace. Cultivar respeto debería estar por encima de sumar otro ataque", expresó.