Maru Campos pide reunión con Sheinbaum durante visita a Juárez

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Ciudad de México.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos, pidió reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum durante la visita que realizará el sábado a Ciudad Juárez.

La solicitud fue presentada mediante una carta fechada el 15 de septiembre y recibida ese mismo día por la Presidencia de la República, según el documento difundido por el periodista Ciro Gómez Leyva.

Campos pidió recibir a Sheinbaum a su llegada para darle la bienvenida y manifestarle personalmente la disposición de su administración para colaborar con el Gobierno federal.

También solicitó que la presidenta participe en una reunión de la Mesa Estatal de Seguridad en la Torre Centinela, principal centro de inteligencia y videovigilancia de Ciudad Juárez.

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La gobernadora plantea mostrarle la infraestructura, los resultados obtenidos y los mecanismos de coordinación existentes con las Fuerzas Armadas y otras instituciones federales.

Campos pidió además una reunión para tratar la situación de las presas y las negociaciones del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos, así como las cuotas destinadas a los agricultores chihuahuenses durante los próximos ciclos.

El segundo asunto prioritario es la presencia del gusano barrenador y la reapertura de la frontera para exportar ganado, luego de los cierres registrados desde noviembre de 2024.

La mandataria señaló que miles de familias productoras esperan una respuesta y pidió conocer la ruta y los plazos previstos por el Gobierno federal.

"Sé bien qué distingue una visita de compromiso de una visita de convicción. Quiero que la suya, en Chihuahua, sea la segunda", escribió Campos.

La visita presidencial está programada para el 19 de septiembre como parte de la gira posterior al Segundo Informe de Gobierno.

La solicitud ocurre meses después de un operativo realizado en abril en la sierra de Chihuahua para desmantelar un laboratorio clandestino, tras el cual murieron en un accidente dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA y dos funcionarios estatales.

La Fiscalía General de la República abrió investigaciones sobre la participación de los agentes extranjeros y posibles delitos contra la seguridad nacional. Campos fue citada como testigo en mayo, pero entregó un escrito, rechazó ser entrevistada y afirmó que desconocía la presencia de los estadounidenses.