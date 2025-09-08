Detienen a 14 personas por red de huachicol

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol fiscal descubierto tras el megadecomiso de 10 millones de litros de diesel en Tampico, Tamaulipas en marzo pasado.

En conferencia de prensa, García Harfuch habló de la detención de tres empresarios, cinco marinos en activo, y uno en retiro, además de cinco exfuncionarios de aduanas.

Los nombres son: Manuel Roberto “N”, Climaco “N”, Humberto Enrique “N”, Sergio “N”, Carlos de Jesús “N”, Fernando Ernesto “N”, Francisco Javier “N”, Endira Xóchitl “N”, Perla Elizabeth “N”, Natalia “N”, Ismael “N”, Anuar “N”, Héctor Manuel “N” y José “N”.

De acuerdo a las investigaciones Manuel Roberto Farías Lagunas, fungió como vicealmirante, es sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán y fue arrestado el 2 de septiembre junto a otras siete personas por su presunta relación con una red de huachicol fiscal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Otro de los detenidos es Francisco Javier Antonio Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, recluido en el penal del Altiplano, quien supuestamente estaba relacionado con los dueños de Intanza, compañía que probablemente contrabandeó diesel ilegal de Estados Unidos a México que se hizo pasar por aditivos para aceites.

García Harfuch recordó que en marzo de este año informaron de un operativo realizado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) Secretaría de Marina (Semar) Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburos.

Indicó que en ese marco se inspeccionó una embarcación que arribó al puerto de Tampico el 19 de marzo de este año y se realizaron dos cateos simultáneos en diferentes puntos de Tamaulipas, donde se decomisaron más de 190 contenedores, tractocamiones y remolques, además de que se aseguraron 10 millones de litros de hidrocarburo.