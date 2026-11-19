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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención en Sinaloa de Irvin Eduardo N, alias "El Pagador", quien es reconocido como el líder de una agrupación delictiva denominada "Fuerzas Especiales Avendaño", vinculada con el cártel de "Los Mayos". Acompañado de otros sujetos, el arresto se llevó a cabo en el municipio de Mocorito durante un operativo de seguridad. Junto a "El Pagador" fueron detenidos Jesús Miguel N, también conocido como "El Chendo", presunto jefe operativo de la célula, y José Antonio N, entre otros tres individuos identificados como Juan de Dios N, Manuel N y Brayan Alexis N.

García Harfuch indicó que el operativo resultó en la confiscación de:

Diversas armas

Cartuchos

Medio kilogramo de cristal

Ocho kilos de cocaína

15 Radios.

Se destacó que tanto Jesús Miguel N como José Antonio N ya habían sido capturados anteriormente durante un incidente en Los Mochis en agosto de 2025, pero habían recuperado su libertad tras una suspensión provisional en el proceso judicial.

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La SSPC ha informado que el grupo delictivo en cuestión está relacionado con varios laboratorios clandestinos especializados en la producción de drogas en Chiapas y ha sido señalado en la comisión de homicidios, incluido el asesinato de 19 personas en La Concordia. Además, este grupo es acusado de un ataque en Culiacán que resultó en la muerte de dos menores, así como del homicidio de Adal Peña, conocido como "El Tata", y de otros 20 individuos cuyos cuerpos fueron hallados en junio de 2025.

Se ha registrado también que "El Chendo" y Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño enfrentan cargos por secuestro. La captura de estos individuos fue el resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina, la SSPC, la Fiscalía General de la República, así como otras agencias de inteligencia y seguridad. En su comunicación en redes sociales, García Harfuch reafirmó que esta acción es parte de los esfuerzos diarios del Gabinete de Seguridad para fortalecer la seguridad en el estado de Sinaloa.