logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

SAT acelera digitalización: 7 de cada 10 trámites en línea

Nuevas plataformas digitales del SAT permiten a los contribuyentes realizar gestiones desde casa.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 04:21 p.m.
A
SAT acelera digitalización: 7 de cada 10 trámites en línea
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el 70% de los trámites que se realizan en la dependencia ya se llevan a cabo en línea o por medios remotos, es decir 7 de cada 10.


      Lo anterior acorde al plan que la autoridad fiscal implementa para hacer más eficientes los servicios que ofrece, según informó el SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La digitalización se lleva a cabo gracias a la ampliación de sus sistemas y al uso de nuevas tecnologías que permiten optimizar procesos
      Así, "los contribuyentes pueden realizar trámites de manera ágil sin salir de casa", destacó el Servicio de Administración Tributaria.
      El SAT tiene diferentes herramientas en línea para realizar trámites y servicios de manera digital a fin de facilitar la atención ciudadana, entre las que destacan:
      Portal del SAT donde se puede renovar la e.firma; generar sellos digitales; generar, consultar y cancelar CFDI; habilitar el Buzón Tributario; realizar declaraciones y devoluciones de ISR e IVA, así como los relacionados con el Padrón de Importadores y Exportadores.
      Oficina Virtual permite realizar la inscripción al RFC para personas físicas asalariadas o sin obligaciones fiscales, mexicanos en el extranjero, cambio de domicilio fiscal, corrección o cambio de nombre, entre otros.
      SAT ID, mediante el cual se puede generar o renovar la contraseña, renovar la e.firma y obtener la Constancia de Situación Fiscal.
      Mi espacio SAT permite realizar diversos trámites y servicios como la generación de líneas de captura, aclaraciones relacionadas con la restricción de Certificados de Sello Digital (CSD) y actualización de obligaciones, entre otros, sin acudir a una oficina.
      Aplicación SAT Móvil facilita la generación de constancias de situación fiscal y cédulas, obtener la opinión del cumplimiento, consultar declaraciones, revisar datos fiscales y consultar el buzón tributario.
      Aplicación Factura SAT Móvil: Se usa para emitir facturas de tipo ingreso, egreso, traslado o pago, además del timbrado, los complementos de pagos, carta porte o leyendas fiscales y consultar CFDIS emitidos y recibidos.
      MarcaSAT, Chat uno a uno y OrientaSAT son servicios que permiten realizar consultas y ofrecen orientación a los contribuyentes en materia fiscal y de comercio exterior.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SAT acelera digitalización: 7 de cada 10 trámites en línea
      SAT acelera digitalización: 7 de cada 10 trámites en línea

      SAT acelera digitalización: 7 de cada 10 trámites en línea

      SLP

      El Universal

      Nuevas plataformas digitales del SAT permiten a los contribuyentes realizar gestiones desde casa.

      Sheinbaum destaca modelo por el bien de todos primero los pobres
      Sheinbaum destaca modelo por el bien de todos primero los pobres

      Sheinbaum destaca modelo "por el bien de todos primero los pobres"

      SLP

      AP

      Durante conferencia, Sheinbaum señala diálogo con diversos sectores para mejorar economía y servicios.

      Ken Salazar presentó libro y recordó último encuentro con AMLO
      Ken Salazar presentó libro y recordó último encuentro con AMLO

      Ken Salazar presentó libro y recordó último encuentro con AMLO

      SLP

      El Universal

      El exembajador de EE.UU. compartió cómo entregó una carta para Joe Biden durante su último encuentro con AMLO en 2024.

      Hallan el cuerpo de una mujer en zona turística de Mazatlán
      Hallan el cuerpo de una mujer en zona turística de Mazatlán

      Hallan el cuerpo de una mujer en zona turística de Mazatlán

      SLP

      El Universal

      Autoridades locales y peritos de la Fiscalía General del Estado recaban evidencias para esclarecer el caso.