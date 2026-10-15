SAT acelera digitalización: 7 de cada 10 trámites en línea

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De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el 70% de los trámites que se realizan en la dependencia ya se llevan a cabo en línea o por medios remotos, es decir 7 de cada 10.

Lo anterior acorde al plan que la autoridad fiscal implementa para hacer más eficientes los servicios que ofrece, según informó el SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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La digitalización se lleva a cabo gracias a la ampliación de sus sistemas y al uso de nuevas tecnologías que permiten optimizar procesosAsí, "los contribuyentes pueden realizar trámites de manera ágil sin salir de casa", destacó el Servicio de Administración Tributaria.El SAT tiene diferentes herramientas en línea para realizar trámites y servicios de manera digital a fin de facilitar la atención ciudadana, entre las que destacan:Portal del SAT donde se puede renovar la e.firma; generar sellos digitales; generar, consultar y cancelar CFDI; habilitar el Buzón Tributario; realizar declaraciones y devoluciones de ISR e IVA, así como los relacionados con el Padrón de Importadores y Exportadores.Oficina Virtual permite realizar la inscripción al RFC para personas físicas asalariadas o sin obligaciones fiscales, mexicanos en el extranjero, cambio de domicilio fiscal, corrección o cambio de nombre, entre otros.SAT ID, mediante el cual se puede generar o renovar la contraseña, renovar la e.firma y obtener la Constancia de Situación Fiscal.Mi espacio SAT permite realizar diversos trámites y servicios como la generación de líneas de captura, aclaraciones relacionadas con la restricción de Certificados de Sello Digital (CSD) y actualización de obligaciones, entre otros, sin acudir a una oficina.Aplicación SAT Móvil facilita la generación de constancias de situación fiscal y cédulas, obtener la opinión del cumplimiento, consultar declaraciones, revisar datos fiscales y consultar el buzón tributario.Aplicación Factura SAT Móvil: Se usa para emitir facturas de tipo ingreso, egreso, traslado o pago, además del timbrado, los complementos de pagos, carta porte o leyendas fiscales y consultar CFDIS emitidos y recibidos.MarcaSAT, Chat uno a uno y OrientaSAT son servicios que permiten realizar consultas y ofrecen orientación a los contribuyentes en materia fiscal y de comercio exterior.