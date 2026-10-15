¿Tu número celular termina con 5? Esta es la fecha límite

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

De acuerdo con el calendario publicado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), este jueves 15 de octubre es la fecha límite para los usuarios cuya línea celular termine con el número 4 realicen el registro de su línea.

El proceso de vinculación de líneas escalonada comenzó a principios del mes de agosto y se extenderá hasta finales del mes de diciembre, finalizando con el número 9.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta iniciativa nacional busca fortalecerla seguridad ciudadana y combatir delitos de fraude y extorsión telefónica. Según los lineamientos, toda línea debe estar vinculada a una persona física o moral, con el fin de eliminar el anonimato. Esta práctica internacional ya es vigente en 166 países.Las líneas móviles que deben registrarse antes del próximo sábado 31 de octubre a las 11:59 horas son aquellas cuyo último dígito sea el 5.Cabe señalar que esta fecha es para los usuarios que utilizan la modalidad de prepago, ya que para aquellos que cuentan con una línea pospago o un plan de renta contratado, su registro se realiza de manera automática.De acuerdo con el último reporte de la CRT, hasta el 4 de octubre de 2026, ya se contaba con un total de 91 millones 850 mil 448 líneas telefónicas, lo que representa el 58.5% de un total estimado de 157.1 millones de líneas móviles.Si al finalizar el tiempo de prórroga aún no has realizado tu vinculación, las compañías operadoras realizarán la suspensión del servicio dentro de las 72 horas posteriores a la fecha límite asignada por la CRT.La suspensión temporal de la línea móvil implica que el usuario deje de contar con los servicios regulares que ofrece un plan prepago, como llamadas convencionales, mensajes de texto y datos móviles.No obstante, la línea mantendrá activo el acceso a números de emergencia (como el 911, 074, 079, 088 y 089), además el dispositivo seguirá recibiendo alertas de protección civil y tendrá comunicación directa con los centros de atención de cada compañía.Para recuperar tu servicio, debes realizar tu trámite de vinculación. Este puede hacer de manera física, en cualquier centro de atención de tu compañía (Telcel, Movistar, Bait, AT&T) o de manera remota, a través de los portales digitales habilitados.Para el proceso debes tener a la mano tu identificación oficial vigente (credencial INE) y tu Clave única de Registro de Población (CURP) en caso de persona física o razón social y Registro Federal de Contribuyentes de tu empresa (RFC) en caso de persona moral.Además, en el registro en línea, los usuarios deberán tomarse una fotografía o "prueba de vida". Finalmente, espera a que el proceso termine y verifica que recibas un mensaje SMS con tu código de registro.Una persona física puede registrar un máximo de 10 líneas telefónicas a su nombre, sin importar si son de diferentes compañías; mientras que las personas morales o físicas con actividad empresarial pueden tener más de 10 líneas, presentando su Constancia de Situación Fiscal ante el proveedor.