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Policía reprime marcha contra Milei en Buenos Aires

Respondió a un grupo de encapuchados, pero afectó a estudiantes, docentes y familias pacíficas

Por Redacción

Octubre 15, 2026 04:16 p.m.
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Fotos: AP

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      Las fuerzas de seguridad argentinas dispararon con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión contra la gran manifestación que este jueves secundan en Buenos Aires miles de personas contra las políticas del Gobierno de Javier Milei y en defensa de la universidad pública.

      Incidentes y respuesta policial

      Las fuerzas de seguridad respondieron a un incidente ocasionado por un grupo de unos ocho encapuchados, que comenzó a romper mobiliario urbano y a arrojar objetos contra la valla que rodea el Parlamento.

      Pese a tratarse de un incidente aislado, los gases de la policía afectaron a estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, e incluso familias, que se movilizaban de manera pacífica para reclamar al Gobierno argentino, entre otras cosas, la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que otorgaría más recursos a los centros educativos.

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      Reclamaciones y actores de la protesta

      La manifestación también exige la recomposición salarial y mayores recursos para las instituciones públicas.

      En medio de los incidentes, un camarógrafo del canal C5N recibió un golpe en el rostro cuando se acercó a uno de los alborotadores para preguntarle a qué grupo pertenecía y qué llevaba en su bolso.

      Las cámaras de televisión captaron cómo una de las bombas de gases policiales impactó en la cabeza de una manifestante, una mujer que dijo que estaba secundando la protesta para reclamar educación pública para sus hijos.

      Los incidentes ocurrieron poco antes de que empezara el acto central de la marcha, que arrancó en medio del humo de los gases y el caos.

      La movilización se desarrolla en Buenos Aires y otras ciudades del país en defensa de la universidad pública, en una jornada en la que también participan sindicatos y organizaciones sociales, así como ambientalistas y activistas que defienden las políticas sociales víctimas de los recortes del Gobierno de Milei.

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