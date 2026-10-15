BMV cierra con avance del 1.31%

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este jueves un 1,31 %, para sumar cinco sesiones positivas en las últimas seis, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, subió a 67.663,29 unidades, en una jornada de ganancias en la mayoría de los mercados en el mundo.

Mercado global impulsa ganancias en BMV

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, impulsadas por la disminución de las tasas de interés de los bonos del Tesoro", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Añadió que en Estados Unidos los tres principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500), avanzaron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles del desempeño en México y actores clave

En México, agregó la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 1,31 % para ganar en cinco de las últimas seis jornadas y cerrar en su mayor nivel desde el pasado 18 de junio", cuando se apuntó 68.265,11 unidades.

Al interior del mercado mexicano, indicó, destacaron las ganancias de las emisoras: Grupo Carso (+8,71 %), Cemex (+5,1 %), Megacable (+4,46 %), Pinfra (+3,84 %) y Grupo Aeroportuario del Centro (+3,22 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con la ganancia de este martes, el índice mexicano registra una ganancia del 5,37 % en lo que va de octubre y del 5,22 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,43 % frente al dólar al pasar de 18,49 a 18,41 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 264,6 millones de títulos por un importe de 22.239 millones de pesos (unos 1.208 millones de dólares).

De las 789 firmas que cotizaron en la jornada, 461 terminaron con sus precios al alza, 308 tuvieron pérdidas y 20 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del conglomerado industrial Grupo Carso (GCARSO A1), con el 8,71 %; de la empresa de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el 5,1 %, y del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el 4,66 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de materiales de construcción Grupo Lamosa (LAMOSA), con el -3,15 %; de la empresa de almacenamiento, conducción y mejoramiento de agua Grupo Rotoplas (AGUA), con el -2,53 %, y de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el -1,91 %.