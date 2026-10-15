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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, regresó a nuestro país para presentar su libro en español "Fronteras. Mi lucha por una América Unida" en el que cuenta diversos pasajes de su vida y como político.

Ken Salazar presentó libro y recordó último encuentro con AMLO

En su obra, Salazar aborda diversos temas como una nueva alianza de Norteamérica, su misión como embajador en México, Donald Trump, las elecciones presidenciales en su país, la detención de Ismael "El Mayo Zambada" y Joaquín Guzmán López y la relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En "La última reunión", el escritor cuenta cómo fue su último encuentro con el expresidente de México quien "cerró la puerta" y refiere que se convirtió en persona non grata.

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Detalles del último encuentro entre Ken Salazar y AMLO

Señala que el 23 de julio de 2024, dos días después de que Joe Biden decidió bajarse de la contienda, se reunió con López Obrador en Palacio Nacional, pero antes redactó una carta que el expresidente podría enviar a Biden. El texto repasaba "todos los avances que los países lograron juntos y planteaba una visión para el futuro de América del Norte y el hemisferio occidental".

Refiere que llegó a Palacio Nacional a media mañana, con el borrador de la carta cuidadosamente doblado en el bolsillo interior de su saco. Después fue recibido por Daniel Asaf.

Cuenta que esperó en la antesala sin ventanas, decorada con paisajes mexicanos y libros escritos por AMLO: "Me senté y volví a leer mi carta, era un buen borrador y esperaba que el presidente adoptara el texto completo, o al menos en parte, para el mensaje que enviaría el presidente Biden".

"'Ah, embajador'- dijo con una cálida sonrisa mientras se levantaba para estrechamente la mano-. 'Por favor, tome asiento. He estado escribiendo algo para el presidente Biden'", cuenta Salazar de cómo lo recibió ese día López Obrador.

Señala que sacó el borrador de su saco, lo leyó y el entonces presidente de México dio el aval para entregar la carta a Biden. AMLO también había escrito algo para Biden.

"AMLO y yo hablábamos con frecuencia de lo que él llamaba 'los indispensables': aquellos que se aferran al poder porque creen que sólo ellos pueden conducir a su pueblo, como Nicolás Maduro en Venezuela o Daniel Ortega Nicaragua. Consideraba que la historia de México y de América Latina estaba repleta de estos personajes, lo que propiciaba invariablemente enormes niveles de corrupción, pobreza y falta de oportunidades para la gente común. AMLO afirmaba que él no era uno de esos indispensables", escribe.

Revela Ken Salazar que mientras escuchaba a López Obrador, no pudo evitar un "sincero y enorme aprecio" por él.

"Aunque podría ser ideológicamente rígido y tremendamente terco, nos llevamos bien, y pese a todos nuestros desacuerdos y a sus frecuentes críticas a las políticas de mi gobierno, comprendía la importancia de la relación entre nuestros países. De algún modo, creía que México estaba finalmente preparado para intentar confiar en Estados Unidos".

Refiere que guardó la carta de AMLO para Biden en su bolsillo de su sacó, se despidieron con un abrazo y salió del recinto histórico "con la esperanza de que Kamala Harris venciera y que Trump no tuviera oportunidad de destruir todo aquello por lo que habíamos trabajado".

"En ese momento no sabía que nunca volvería a reunirme con AMLO", escribe al final del capítulo para después abordar cómo dos días después del encuentro Joaquín Guzmán López secuestró a "El Mayo" en Culiacán y lo subió a una aeronave con destino a una pista aérea en Nuevo México.