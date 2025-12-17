logo pulso
Detienen a uno de dos adolescentes tras persecución policial en Culiacán

Los jóvenes huyeron en motocicleta sin placas y se refugiaron en una escuela; uno fue enviado a barandilla por faltas administrativas

Por El Universal

Diciembre 17, 2025 08:51 a.m.
A
Detienen a uno de dos adolescentes tras persecución policial en Culiacán

CULIACÁN, Sin.- Uno de los dos adolescentes que fueron perseguidos por policías estatales por circular en una motocicleta sin placas y presuntamente portar un arma de fuego y que se refugiaron en una escuela en la comisaria de Bellavista, en la sindicatura de Culiacancito, fue detenido y enviado a barandilla en forma provisional.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que, durante un patrullaje por dicha comisaria, en el extremo poniente de Culiacán, observaron a dos adolescentes que viajaban en una motocicleta y además uno de ellos portaba un objeto que parecía un arma de fuego, por lo que les marcaron el alto, sin embargo, estos aceleraron su marcha.

Por espacio de varios minutos fueron perseguidos hasta que estos abandonaron la motocicleta y se introdujeron a un plantel escolar para ocultarse, por lo que, durante una larga inspección por el edificio escolar, se logró encontrar a uno de ellos.

El menor de edad y la motocicleta fueron remitidos a barandilla por faltas administrativas, ya que a este no se le encontró entre sus ropas algún instrumento que pudiera constituir un delito, por lo que se coteja el registro de la motocicleta.

Sobre su acompañante, este no fue localizado oculto entre el edificio escolar ni por sus alrededores, por lo que será el juez de barandilla el que le fije la sanción administrativa que corresponde por circular en un vehículo sin placas y no atender las instrucciones de una autoridad.

