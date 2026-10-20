Gala Montes recupera nombre artístico y denuncia abuso materno

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Gala Montes compartió en redes sociales que finalmente recuperó los derechos sobre su nombre artístico, el cual, según relató, fue registrado a nombre de su madre sin que ella lo supiera cuando cumplió 18 años, la actriz aprovechó el anuncio para hablar de las heridas que pueden surgir dentro de la familia y lanzó un mensaje contundente: "Que sea tu madre no significa que no pueda hacerte daño".

En una publicación, la exparticipante de "La casa de los famosos México" explicó que en 2018, cuando alcanzó la mayoría de edad, su nombre artístico, Gala Montes, quedó registrado a nombre de su madre sin su conocimiento, y después de años de espera y un largo proceso, aseguró que en 2026 finalmente logró recuperarlo.

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"Durante años, algo que formaba parte de mi identidad estuvo fuera de mis manos. Hoy, en 2026, después de un largo camino, finalmente logré recuperarlo", escribió.La actriz aclaró que su intención no era generar polémica ni convertir su historia personal en un espectáculo, sino visibilizar situaciones familiares que pueden permanecer ocultas durante años."No comparto esto para generar polémica ni para convertir mi historia en un espectáculo. Lo comparto porque detrás de muchas puertas cerradas hay historias familiares que nadie imagina", expresó.Montes también reflexionó sobre el daño que pueden causar las personas de quienes se espera protección, en referencia a las experiencias que ha compartido públicamente sobre su relación con su madre."Que sea tu familia no significa que tenga derecho a decidir por ti. Que sea tu madre no significa que no pueda hacerte daño", señaló.Las declaraciones de la actriz se suman a los episodios que ha expuesto públicamente sobre la complicada relación con su madre, Crista Montes, con quien ha protagonizado desencuentros que se han vuelto mediáticos.En ocasiones anteriores, Gala ha hablado sobre situaciones que describe como abuso durante su infancia y sobre las dificultades que enfrentó en el entorno familiar, también ha denunciado públicamente comentarios de su madre relacionados con su apariencia física.Uno de esos episodios ocurrió cuando, según lo que la actriz expuso en redes sociales, su madre le escribió un comentario ofensivo en una fotografía, en la que supuestamente le dijo que parecía "prostituta"; el señalamiento se sumó a las declaraciones con las que la intérprete ha cuestionado el trato que recibió dentro de su propia familia.En su nuevo mensaje, Gala no presentó el anuncio como una victoria contra su madre, sino como un paso para recuperar su autonomía y decidir sobre su propia identidad."Hoy no estoy celebrando una victoria contra alguien. Estoy celebrando haber recuperado algo que me pertenece y haber podido decidir por mí misma", escribió.La actriz también dedicó unas palabras a quienes atraviesan situaciones difíciles dentro de sus familias y que, por temor o por la complejidad de sus vínculos, no han podido hablar de lo ocurrido."Y que hayas guardado silencio durante años no significa que no haya pasado", expresó.Gala explicó que decidió compartir esta parte de su historia porque sabe que hay personas que todavía intentan recuperar su voz, su libertad o el derecho a construir una vida propia."Ojalá nunca tengan que luchar por recuperar algo que jamás debieron perder", concluyó.A la par de estas revelaciones, Gala Montes comparte fotografías de su viaje por Estambul, ciudad en Turquía.