César Jáuregui llama al panismo a alzar la voz

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CHIHUAHUA, Chih., octubre 27 (EL UNIVERSAL).- De nueva cuenta, César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua y quien fue vinculado a proceso el pasado fin de semana por el delito de traición a la patria, envió una carta donde ahora hizo un llamado al panismo nacional para que se alce la voz ante los procesos judiciales que enfrenta por los acontecimientos que se desataron tras el hallazgo de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal de esta entidad.

Llamado de César Jáuregui al panismo nacional

En el documento solicitó la intervención institucional del Senado, la Cámara de Diputados y el Comité Ejecutivo Nacional del PAN para garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a sus derechos políticos.

La misiva está dirigida tanto a senadores como a diputados federales, dirigentes, consejeros nacionales y estatales, militantes y simpatizantes de Acción Nacional en todo el país.

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Contexto y mensaje de la carta de Jáuregui

En ella el exfiscal Jáuregui sostuvo que su situación trasciende lo personal y representa una causa que debe preocupar a todos los integrantes del partido.

"Les escribo para pedirles que alcen la voz. Panistas de toda la vida y panistas nuevos, con cargo o sin él: no les pido que defiendan a César Jáuregui. Les pido que defiendan una causa", expresó.