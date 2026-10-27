PVEM va sin Morena en mayoría de alcaldías: Castrejón

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El Partido Verde (PVEM) prevé competir sin Morena en la mayoría de las alcaldías de San Luis Potosí en 2027, pero todavía no define dónde postulará candidatos propios ni en qué municipios buscará una alianza.

La dirigencia nacional anticipó la estrategia sin precisar cómo se traducirá en el estado, donde aún espera una propuesta de su estructura local.

La lideresa nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, justificó la intención de competir por separado con el argumento de que las coaliciones no garantizan votos. "Pensando en que las alianzas te dan de manera automática los votos, es algo que no es cierto", afirmó. No detalló, sin embargo, qué criterios determinarán los municipios en los que el partido buscará medir su fuerza electoral sin Morena.

La capital potosina está entre los objetivos electorales del Verde, pero no confirmó una candidatura ni expresó respaldo a algún perfil, pues la definición quedó sujeta a la estrategia que presente la dirigencia estatal.

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La competencia por separado también se contempla para las diputaciones locales, aunque el PVEM y Morena podrían compartir candidaturas en algunos distritos.

En las elecciones federales, Castrejón prevé conservar la alianza entre ambos partidos, con acuerdos que podrán variar según el distrito.