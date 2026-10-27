Nada definido, sobre eventual candidatura de Gallardo: PVEM

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Una eventual licencia del gobernador Ricardo Gallardo ayudaría a evitar que su administración sea percibida como instrumento de respaldo para los candidatos del Partido Verde (PVEM) en las elecciones de 2027, afirmó la dirigente nacional del partido, Karen Castrejón.

Castrejón defendió que Gallardo ha expresado su interés en competir en el próximo proceso electoral, pero aclaró que todavía no hay una ruta definida.

Entre las posibilidades están una candidatura a una diputación federal plurinominal y la coordinación de la bancada del PVEM en la Cámara de Diputados.

Aunque Castrejón identificó al mandatario potosino como uno de los perfiles relevantes del partido a nivel nacional, no precisó qué cargo podría buscar ni qué función asumiría si deja la gubernatura.

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PVEM, sin Morena para alcaldías de SLP

El Partido Verde (PVEM) prevé competir sin Morena en la mayoría de las alcaldías de San Luis Potosí en 2027, pero todavía no define dónde postulará candidatos propios ni en qué municipios buscará una alianza. La dirigencia nacional anticipó la estrategia sin precisar cómo se traducirá en el estado, donde aún espera una propuesta de su estructura local.

La dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, justificó la intención de competir por separado con el argumento de que las coaliciones no garantizan votos. "Pensando en que las alianzas te dan de manera automática los votos, es algo que no es cierto", afirmó. No detalló, sin embargo, qué criterios determinarán los municipios en los que el partido buscará medir su fuerza electoral sin Morena.

La capital potosina está entre los objetivos electorales del Verde, que ha manifestado interés en disputar la alcaldía. El diputado federal Juan Carlos Valladares ha sido mencionado entre los posibles aspirantes, pero Castrejón no confirmó una candidatura ni expresó respaldo a algún perfil. La definición quedó sujeta a la estrategia que presente la dirigencia estatal.

La competencia por separado también se contempla para las diputaciones locales, aunque el PVEM y Morena podrían compartir candidaturas en algunos distritos. En las elecciones federales, Castrejón prevé conservar la alianza entre ambos partidos, con acuerdos que podrán variar según el distrito.

Aunque las negociaciones para establecer coaliciones ya comenzaron en algunas entidades, San Luis Potosí sigue sin una propuesta estatal definida ante la dirigencia nacional. Por ahora, el PVEM anticipa una competencia con mayor autonomía frente a Morena, pero mantiene pendientes los municipios, las candidaturas y los posibles acuerdos que determinarán cómo participará en 2027.