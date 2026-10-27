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Alexander Acha enfrenta dificultades con fe y amor

El cantante explica que el amor es un compromiso que implica sacrificios y paciencia.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 12:51 p.m.
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Alexander Acha enfrenta dificultades con fe y amor
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       Alexander Acha encontró en la fe una forma de afrontar sus momentos más difíciles.


      El cantante habla de enfermedades, como la de Lyme, y algunas complicaciones para concretar su paternidad que lo han puesto en jaque.

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      Con casi dos décadas de carrera musical, el intérprete de "Te amo" recuerda que su acercamiento a Dios comenzó con una conversación en la que reconoció que necesitaba ayuda.
      "Al final de esa conversación le dije: 'Si estás vivo, si realmente eres Dios, pues aquí estoy y ayúdame. Estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para salir de estas tinieblas'".
      Desde entonces, la espiritualidad ocupa un lugar importante en su manera de entender el amor, las relaciones personales y el perdón, aunque reconoce que llevar esas convicciones a la práctica no siempre resulta sencillo.
      "Me cuesta trabajo perdonarme cuando me equivoco así fuerte, como que dejar de sentir coraje hacia mí me cuesta trabajo".
      Para el músico, perdonar no significa olvidar lo sucedido ni dejar de sentir dolor, sino aprender a no desearle el mal a quien lo ha lastimado, incluso cuando se trata de sus propios errores.
      La paternidad también ha transformado su manera de entender el amor. Después de las dificultades que enfrentó junto con su esposa para tener hijos, es padre de tres y asegura que formar una familia le ha permitido comprender que amar no siempre es una experiencia agradable, sino una responsabilidad que exige tiempo, paciencia y sacrificios.
      "El amor no es una emoción, es un compromiso, una decisión, un acto de la voluntad que es a veces placentero y a veces doloroso".
      Para ejemplificarlo, habla de las noches en las que cuidar a un hijo enfermo significa renunciar al descanso.
      "Porque estarte levantando cada hora con un hijo que esté enfermo, que no deja de llorar... O sea, a veces amar duele, ¿no? Cuesta. Entonces, yo creo que el amor, cuando cuesta, es cuando más vale".
      Con esta conciencia llegará el 8 de noviembre al Zócalo capitalino, donde participará en Vita Fest junto con artistas de distintos géneros, entre ellos Enjambre.

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