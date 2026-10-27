Abren punto de venta de Viviendas del Bienestar en Valles
El programa de viviendas del bienestar busca beneficiar a trabajadores con ingresos entre 1 y 2.9 salarios mínimos.
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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda Para los Trabajadores (Infonavit) informó que está abierto un punto de venta de Viviendas del Bienestar en el municipio de Ciudad Valles, con lo que trabajadoras y trabajadores que cotizan puedan conocer los inmuebles de este programa y recibir orientación sobre cómo adquirirlas.
Señaló que la atención se brindará de lunes a domingo, en un horario de 09:00 a 19:00 horas, en el fraccionamiento "Infonavit El Campanario", ubicado en la calle Altagracia #502, edificio 5, interior B, Manzana 2, esquina calle Guadalupe Victoria, etapa 1, municipio Ciudad Valles.
Las únicas condiciones que deberán cumplir las y los derechohabientes que estén interesados en adquirir estas viviendas son contar con al menos 6 meses de antigüedad en su trabajo; ganar entre 1 y 2.9 salarios mínimos mensuales y no tener un crédito hipotecario.
Es importante, señala el Instituto, que las y los derechohabientes actualicen sus datos personales como teléfono, correo electrónico y dirección, en Mi Cuenta INFONAVIT (www.micuenta.infonavit.org.mx) o en los Centros de Servicio del Instituto.
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Recordó que todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios, bajo la premisa de que la vivienda es un derecho, no una mercancía, dic el comunicado.
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