Fiscalía del Edomex pide disculpas por fallas en caso Monstruo de Toluca

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A seis años de su emisión, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) atendió la recomendación 3/2020 de la Comisión de Derechos Humanos mexiquense (CODHEM) y ofreció una disculpa pública a las familias de las víctimas del multifeminicida Óscar García Guzmán, conocido como el "Monstruo de Toluca", por las omisiones y deficiencias cometidas durante las investigaciones.

El evento fue realizado de manera restringida y sólo se permitió el acceso a las familias de las víctimas.

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El multifeminicida fue detenido el 6 de diciembre de 2019; sin embargo, se le atribuyen delitos desde 2012, año en el que le quitó la vida a Mónica Chávez Cuate y a Tomás Chávez Hernández (hija y padre), por lo que además de pedir disculpas a la familia Chávez Cuate, la fiscalía también lo hizo para la familia de Adriana, víctima en el 2017, y a los parientes de Martha Patricia y Jessica, asesinadas en 2019.Acompañadas por la activista Frida Guerrera, familiares de las víctimas acudieron para recibir las disculpas de la fiscal para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dilcya García Espinoza.