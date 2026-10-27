logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

Fotogalería

Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Preocupan fiestas clandestinas de Halloween; suspenden cuatro

El alcalde Enrique Galindo señaló que se desconoce el destino de los jóvenes tras las clausuras

Por Rolando Morales

Octubre 27, 2026 12:51 p.m.
A
Preocupan fiestas clandestinas de Halloween; suspenden cuatro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Ayuntamiento de San Luis Potosí clausuró cuatro fiestas clandestinas durante las celebraciones de Halloween el pasado fin de semana, en las que se encontraban cientos de adolescentes, algunos de ellos menores de edad, en espacios donde presuntamente había venta irregular de alcohol y cobro por ingresar, informó el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

      El edil señaló que la principal preocupación durante los operativos fue la presencia de hombres y mujeres muy jóvenes en estos establecimientos hasta altas horas de la noche.

      Advirtió que las condiciones en las que operaban los lugares representaban un riesgo para los asistentes, debido a la posible venta clandestina de bebidas alcohólicas y otras sustancias.

      Galindo Ceballos consideró que la intervención de la Dirección de Comercio permitió evitar que se presentara una situación de mayor gravedad; sin embargo, reconoció que después de las clausuras desconocen a dónde se trasladan los adolescentes que son retirados de estos espacios, lo que, dijo, constituye uno de los aspectos más preocupantes del problema.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Respecto a posibles sanciones contra los organizadores, el alcalde indicó que las clausuras derivaron en faltas administrativas y no descartó que puedan presentarse denuncias de otro tipo si se identifican conductas que lo ameriten. No obstante, no precisó si ya existen procedimientos adicionales contra los responsables de las fiestas.

      Ante la posibilidad de que este tipo de eventos continúe durante el próximo fin de semana, el presidente municipal hizo un llamado a madres y padres de familia para que mantengan comunicación con sus hijos, conozcan los lugares a los que acuden y verifiquen que se trate de establecimientos autorizados. También pidió prevenir el consumo de alcohol y drogas entre menores de edad.

      LEA TAMBIÉN

      Clausuran tres fiestas clandestinas de Halloween

      También se sancionó a dos establecimientos que no respetaron horarios

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Apoyo a camioneros no está en nuestra cancha", dice Gallardo
      Apoyo a camioneros no está en nuestra cancha", dice Gallardo

      Apoyo a camioneros "no está en nuestra cancha", dice Gallardo

      SLP

      Samuel Moreno

      La propuesta de los permisionarios plantea darles casi 2 mil 800 millones de pesos para invertir en unidades

      Ruth González pide licencia al Senado tras dar su informe
      Ruth González pide licencia al Senado tras dar su informe

      Ruth González pide licencia al Senado tras dar su informe

      SLP

      Jaime Hernández

      La legisladora por San Luis Potosí se ausentará dos días de sus labores

      Apenas 8 multas semanales a motociclistas en vías de acceso restringido
      Apenas 8 multas semanales a motociclistas en vías de acceso restringido

      Apenas 8 multas semanales a motociclistas en vías de acceso restringido

      SLP

      Rolando Morales

      Las unidades menores a 400 cc tienen prohibido circular en los carriles centrales

      Justifica Margarito Terán petición de bolsa millonaria para camioneros
      Justifica Margarito Terán petición de bolsa millonaria para camioneros

      Justifica Margarito Terán petición de bolsa millonaria para camioneros

      SLP

      Martín Rodríguez

      Alertó sobre obsolescencia de las unidades urbanas que ya deberían estar fuera de circulación