Acuerdan Segob y Canacar el retiro de bloqueos
Las organizaciones del transporte de carga suspenderán manifestaciones y se unirán a mesas de diálogo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y otras organizaciones del sector, para escuchar sus planteamientos y establecer una ruta de atención institucional.
Se acordó realizar mesas de trabajo con las dependencias competentes para abordar temas de seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales.
Asimismo, las organizaciones se comprometieron a retirar definitivamente los bloqueos y suspender las manifestaciones del transporte de carga.
"La Segob, a través de la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno, coordinará y acompañará estas reuniones para dar seguimiento a las peticiones y avanzar en la construcción de acuerdos. El diálogo permite encauzar las demandas del sector y construir soluciones mediante la coordinación institucional, evitando afectaciones a la ciudadanía y al libre tránsito", dice el comunicado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En este encuentro se contó con el acompañamiento de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).
Canacar confirma mesas de diálogo con Segob tras paro nacional
El paro nacional generó bloqueos parciales y totales en dos entidades, mientras Segob promueve diálogo con transportistas.
no te pierdas estas noticias
Acuerdan Segob y Canacar el retiro de bloqueos
Pulso Online
Las organizaciones del transporte de carga suspenderán manifestaciones y se unirán a mesas de diálogo
Renuncia jueza que ordenó detención del exfiscal César Jáuregui
El Universal
Mariana Vieyra Valdés presentó su renuncia formal el Senado
Detalla Zoé Robledo plan salarial y de inversión en el IMSS
El Universal
Serán 11 mil millones para mejorar atención y condiciones laborales, tras las inconformidades de la disidencia