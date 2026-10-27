Acuerdan Segob y Canacar el retiro de bloqueos

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La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y otras organizaciones del sector, para escuchar sus planteamientos y establecer una ruta de atención institucional.

Se acordó realizar mesas de trabajo con las dependencias competentes para abordar temas de seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales.

Asimismo, las organizaciones se comprometieron a retirar definitivamente los bloqueos y suspender las manifestaciones del transporte de carga.

"La Segob, a través de la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno, coordinará y acompañará estas reuniones para dar seguimiento a las peticiones y avanzar en la construcción de acuerdos. El diálogo permite encauzar las demandas del sector y construir soluciones mediante la coordinación institucional, evitando afectaciones a la ciudadanía y al libre tránsito", dice el comunicado.

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En este encuentro se contó con el acompañamiento de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).