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Acuerdan Segob y Canacar el retiro de bloqueos

Las organizaciones del transporte de carga suspenderán manifestaciones y se unirán a mesas de diálogo

Por Pulso Online

Octubre 27, 2026 12:37 p.m.
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Acuerdan Segob y Canacar el retiro de bloqueos
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      La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y otras organizaciones del sector, para escuchar sus planteamientos y establecer una ruta de atención institucional.

      Se acordó realizar mesas de trabajo con las dependencias competentes para abordar temas de seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales.

      Asimismo, las organizaciones se comprometieron a retirar definitivamente los bloqueos y suspender las manifestaciones del transporte de carga.

      "La Segob, a través de la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno, coordinará y acompañará estas reuniones para dar seguimiento a las peticiones y avanzar en la construcción de acuerdos. El diálogo permite encauzar las demandas del sector y construir soluciones mediante la coordinación institucional, evitando afectaciones a la ciudadanía y al libre tránsito", dice el comunicado.

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      En este encuentro se contó con el acompañamiento de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

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