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Caen otros tres acusados por delitos de índole sexual

Claudio "N", Benito "N" y Carlos "N" ya están a disposición de la FGE

Por Redacción

Septiembre 25, 2026 03:00 p.m.
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Caen otros tres acusados por delitos de índole sexual
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), a través de agentes del Ministerio Público de la Sexta Delegación, obtuvo la vinculación a proceso de Claudio "N", por su probable participación en el delito de abuso sexual calificado, cometido en agravio de una persona menor de edad en el municipio de Tamazunchale

      Además, detuvo a otros dos entre el jueves y viernes por delito de índole sexual. 

      Durante la audiencia inicial, celebrada tras el cumplimiento de una orden de aprehensión, el Juez de Control resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado, al considerar los datos de prueba presentados por la Fiscalía.

      Asimismo, la autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que Claudio "N" permanecerá sujeto a dicha medida durante el desarrollo del proceso.

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      De igual manera, el Juez de Control autorizó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2026, en la localidad de Zoquitipa, perteneciente al municipio de Tamazunchale, donde la persona agraviada habría sido objeto de conductas de índole sexual.

      BENITO "N"

      A través de agentes de la Policía de Investigación (PDI), se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Benito "N", por su probable participación en el delito de abuso sexual calificado.

      De acuerdo con las investigaciones realizadas por personal de la Delegación Sexta, los hechos ocurrieron el 19 de septiembre de 2026 en la localidad San José Barrio de Arriba del municipio de Matlapa, cuando el imputado presuntamente realizó actos de naturaleza sexual en contra de la víctima, aprovechó la cercanía física para efectuar conductas indebidas que atentaron contra su integridad y libre desarrollo sexual.

      Tras recibir la denuncia correspondiente, agentes del Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y, con el apoyo de la PDI, reunieron datos de prueba que permitieron establecer la probable participación del imputado.

      Con estos elementos, la representación social solicitó a la autoridad judicial el libramiento de una orden de aprehensión, misma que fue concedida y ejecutada por la PDI.

      Posteriormente, elementos investigadores localizaron al señalado en la colonia Zacatipan, en el municipio de Tamazunchale, donde le cumplimentaron el mandamiento judicial y le informaron los derechos que le asisten como persona detenida.

      Después fue trasladado al centro penitenciario estatal de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requiere.

      CARLOS "N"

      La Fiscalía potosina implementó acciones que permitieron localizar al imputado en La Delegación La Pila, tras ser señalado de agredir sexualmente a una persona menor de edad
      Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Carlos "N", por su probable intervención en el delito de violación agravada en concurso real con violación agravada y violación agravada en grado de tentativa.
      La orden de aprehensión se deriva de una denuncia presentada por la madre de la víctima, relacionada con hechos presuntamente cometidos en agravio de una persona menor de edad en el año 2021, cuando la víctima y su madre convivían con el ahora imputado.
      A partir de la denuncia, personal del Ministerio Público realizó las investigaciones y una vez reunidos los datos de prueba necesarios, los presentó ante la autoridad judicial, quien emitió el mandamiento de aprehensión respectivo.
      En cumplimiento de dicho ordenamiento, agentes de la PDI implementaron acciones de búsqueda y vigilancia, que permitieron ubicar y detener a Carlos "N" en calles de la Delegación La Pila, de la capital del estado.
      El imputado fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, para garantizar su presencia en la audiencia ante la autoridad judicial, donde deberá responder por los hechos que se le señalan.

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