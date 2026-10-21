Disminuyen usuarios del Tren al AIFA
Pasajeros del tren que conecta Buenavista con el AIFA señalan que la tarifa es más cara que el Metro CDMX.
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Usuarios del Tren Felipe Ángeles consideran que hay menos usuarios, luego del incremento a la tarifa que entró en vigor el pasado 10 de octubre.
"Se ve menos gente, tal vez sea porque subió la tarifa. En mi caso lo sigo usando porque me es muy funcional, me ahorro más de dos horas de camino para llegar a mi trabajo y desde que la subieron siento que ya no va tan lleno el tren", contó Daniel, usuario del tren que va de Buenavista al AIFA.
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"Es que sí es caro si lo comparas con el Metro de la Ciudad de México, es muy caro", dijo.
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