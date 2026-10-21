Prepa en Línea-SEP: este es el proceso de registro

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Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que la convocatoria para realizar tu inscripción a la Generación 1 de Prepa en Línea-SEP se mantendrá abierta a partir de este lunes 19 y hasta las 23:59 horas del próximo miércoles 28 de octubre.

SEP mantiene abierta convocatoria para Prepa en Línea 2023

Esta iniciativa nacional y a distancia busca ofrecer un modelo o alternativa educativa virtual a miles de mexicanos de cualquier edad que deseen continuar sus estudios de nivel medio superior y su formación académica en la preparatoria.

De acuerdo con el secretario de la SEP, esta modalidad recibe en promedio a 100 mil estudiantes por ciclo escolar. "Esta es otra opción para facilitar que puedan estudiar, es parte del Bachillerato Nacional, tiene completa validez oficial y tiene el mismo nivel que cualquier otro bachillerato", instó.

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Beneficios y estructura del programa Prepa en Línea-SEP

¿Qué beneficios ofrece este modelo? Este modelo escolar es totalmente gratuito, desde su inscripción hasta la emisión del certificado.

En cuanto a su plan de estudios, el programa tiene una duración de 2 años y 6 meses, divididos en 23 módulos, incluyendo un módulo propedéutico de 1 mes para aprender a utilizar la plataforma digital. De estos módulos, 21 se enfocan en diferentes campos de conocimiento y áreas disciplinares:

· Comunicación

· Matemáticas

· Ciencias Experimentales

· Ciencias Sociales

· Humanidades

Mientras que los otros 2 módulos incluyen contenido de componente profesional, que brinda herramientas y preparación para el entorno laboral. Cada módulo tiene una duración de 1 mes.

Cabe señalar que, la modalidad es no escolarizada y 100% virtual, con una plataforma abierta 24/7.

Además, al finalizar, se otorga un certificado electrónico con reconocimiento oficial en todo México. Además, este año, las personas inscritas menores de 25 años, podrán solicitar la Beca Universal Benito Juárez, que ofrece un monto de mil 900 pesos bimestrales a través de la tarjeta Bienestar.

Requisitos y proceso de inscripción para Prepa en Línea-SEP

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse? Para participar en la convocatoria de Prepa en Línea-SEP de este mes, deberás cumplir con la siguiente documentación y especificaciones:

· Tener certificado de secundaria.

· Ser de nacionalidad mexicana o extranjera con estancia legal en México.

· Tener un correo electrónico válido.

· Contar con acta de nacimiento, CURP, certificado de secundaria o la equivalencia correspondiente, así como comprobante de domicilio.

El programa es totalmente virtual, por lo que también se necesita contar con un dispositivo electrónico que tenga acceso a internet, con una velocidad mínima de 10 MB. Este puede ser una computadora, tableta o teléfono inteligente:

· Computadora: con Windows (10 o superior) o macOS (10.5 o superior).

· Tableta: con Android (8.0 o superior) o iOS (14 o superior).

· Teléfono celular: con Android (5.0 o superior) o iOS (11 o superior).

Para el programa se utilizarán los navegadores de Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox y Safari. Asimismo, se necesitarán algunos accesorios adicionales como bocinas y micrófono, además de paquetería para documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones.

¿Cómo realizar el registro al programa? Para registrarte al programa, debes ingresar al portal digital de prepaenlinea.sep.gob.mx, capturar tu información personal y adjuntar los documentos solicitados.

· Ingresa tu CURP.

· Captura tu correo electrónico (válido, personal y activo).

· Ingresa el código de verificación.

· Lee y acepta el aviso de privacidad.

· Verifica que tus datos sean correctos y finaliza tu registro.

· Llena tu expediente con los documentos requeridos (acta de nacimiento, certificado de secundaria, revalidación de estudios o carta compromiso, fotografía tipo credencial en JPG, comprobante de domicilio).

· Envía el formulario.