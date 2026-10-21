Descartan "huachicol" en megadecomiso en Guanajuato
La FGR investiga el decomiso de 59 millones de litros de combustible
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que tras el megadecomiso de combustible en una terminal de San José de Iturbide, Guanajuato, "toda la instalación tenía sus permisos", por lo que no se trató de huachicol.
Aclaración de Claudia Sheinbaum sobre el megadecomiso
En su conferencia mañanera de este miércoles 21 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que "había una ilegalidad" que fue resuelta por la empresa.
"¿Finalmente fue huachicol o no?", se le preguntó.
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"No, se hizo la investigación por parte de la Fiscalía. El conocimiento que tenemos es que; tendría que informarlo la Fiscalía con todo detalle. Pero en realidad había unos asuntos ilegales de transporte que estaba entrando al lugar y la empresa resolvió ese tema".
"Pero en general toda la instalación era una instalación que tenía sus permisos. Había una ilegalidad y esa la resolvió la empresa", comentó.
Investigación y respuesta institucional
En septiembre, la titular del Ejecutivo federal dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) debía aclarar el megadecomiso de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide.
FGR detecta anomalías en megadecomiso de huachicol en Guanajuato
La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada investiga posibles delitos relacionados con el huachicol.
La FGR anunció el aseguramiento por presuntas irregularidades; sin embargo, Grupo Simsa respondió que "la operación de la Terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable".
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