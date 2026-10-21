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Nacional

Anuncian recursos para planta potabilizadora en Guadalajara

Se busca atender el abasto de agua para 2 millones de habitantes

Por El Universal

Octubre 21, 2026 10:38 a.m.
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Efraín Morales López / Foto: Archivo

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      Tras diversas movilizaciones y denuncias de habitantes en Jalisco por agua contaminada y desabasto en la zona metropolitana de Guadalajara, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se pondrá en marcha una planta potabilizadora con un valor estimado de 13 mil millones de pesos.

      Acciones de la autoridad

      "El gobierno federal va a aportar los recursos, todo (...) Mañana se va a hacer todavía una revisión mayor y vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tengan que haber endeudamiento, que no tenga que haber ningún problema y que el gobierno federal pueda ayudarle a 2 millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, en coordinación con el gobierno de Jalisco", dijo.

      Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre, la mandataria federal explicó que ayer se reunió Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y le informó que la planta potabilizadora representa una inversión de entre 12 y 13 mil millones de pesos.

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      Impacto en la comunidad

      "El gobierno de Jalisco está invirtiendo en una planta potabilizadora de alrededor de 7 mil 500 millones de pesos y de acuerdo con lo que me informa Efraín, son alrededor de 12, 13 mil millones", destacó la mandataria al asegurar que el gobierno federal destinará los recursos para garantizar el agua limpia en la región.

      En las últimas semanas se han registrado movilizaciones de habitantes de Guadalajara, que denuncian la distribución de agua contaminada, turbia y con residuos. El 7 de octubre, el gobierno estatal cerró las compuertas de la presa Las Pintas, ante los reportes de agua contaminada saliendo por los grifos de las casas.

      Ayer, la mandataria federal sostuvo que en la medida de lo posible el gobierno federal aportará recursos para proyectos de infraestructura y mantenimiento a las presas y lagos: "lo que podamos, lo que sea necesario para beneficio del pueblo de Jalisco, pero todavía se está viendo técnicamente que es lo más viable para poder eliminar la contaminación del agua y que se garantice el abasto". Aunque precisó que todavía no ha acordado alguna reunión con el gobernador de la entidad, Pablo Lemus Navarro.

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