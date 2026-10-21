IMSS propone aumento de 8% a salarios; disidencia rechaza la oferta

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El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, adelantó que se propondrá un aumento de 4% al salario tabular de los trabajadores del instituto, quienes exigen 10%.

Además de un incremento de 4% a la ayuda para el pago de renta de casa habitación.

"La nueva propuesta es consistente con la política salarial de los últimos años", aseguró Robledo Aburto.

En un mensaje a medios, junto con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, el director de Instituto detalló que el ajuste será financiado mediante ahorros, eficiencias en el gasto, mejores condiciones de compra y contratación, digitalización, rendimientos financieros e ingresos derivados del crecimiento del empleo formal.

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TRABAJADORES RECHAZAN AUMENTO

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazaron el aumento salarial del 4% anunciado por el director general del instituto, Zoé Robledo Aburto, y advirtieron que continuarán las movilizaciones hasta que sus exigencias sean cumplidas a cabalidad.

En un mensaje a medios de comunicación en el plantón que mantienen en las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma, Rafael Soto Cruz, enfermero de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y vocero del movimiento, sostuvo que "nos parece una burla, nos parece igual de raquítico que el primer ofrecimiento, nos parece que no es nada que tenga que ver con lo que estamos pidiendo en nuestro pliego petitorio".

En ese sentido, reiteró la exigencia de convocar a un Congreso Nacional Extraordinario, "porque es la primera fase de esta negociación y ni siquiera han volteado a vernos".

Adicionalmente, afirmó que "la lucha se mantiene. Los edificios que tenemos tomados se mantienen tomados y nos preparamos para continuar con las movilizaciones iniciando con la de hoy en la Ciudad de México en el Centro Médico Nacional Siglo XXI".

"Vamos a marchar y ganaremos esta lucha cueste lo que cueste", consignó Soto Cruz en compañía de otros inconformes.

