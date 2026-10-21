logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Bajan casos de cáncer de mama en SLP: DGE

En 2026, San Luis Potosí registró 246 casos de cáncer de mama, 11% menos que en 2025, según la DGE.

Por Rubén Pacheco

Octubre 21, 2026 12:03 p.m.
A
Bajan casos de cáncer de mama en SLP: DGE
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En lo que va del 2026, San Luis Potosí registra un decremento del 11 por ciento en el diagnóstico de cáncer de mama, según datos de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud de la federación.

      De acuerdo con el informe semanal, el año pasado el estado acumuló 263 personas diagnosticadas con este tipo de tumor maligno, cuya cifras decreció este 2026 al reportar 246 casos, equivalente a una disminución 11 por ciento. El reporte precisó que todos los casos atendidos corresponden a mujeres.

      Al respecto, Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, exteriorizó que, si bien la entidad cuenta con ocho mastógrafos, ya se realizan gestiones con el gobierno federal para adquirir nuevos dispositivos.

      Después de comparecer ante la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, refirió que la prevención es lo más importante para atender este padecimiento, por ello, destacó la importancia de la autoexploración, recurrir a revisiones continuas y toma para la identificación del virus del papiloma humano (VPH).

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Estamos trabajando de manera coordinada para atender todos los cánceres de la mujer. Creamos el Consejo Estatal del Cáncer de la Mujer (...) y estas mesas de trabajo nos están permitiendo hacer acciones para aperturar (sic) uno nuevo", remató.

      LEA TAMBIÉN

      Celebran feria de la salud en la plaza

      En módulos promueven la prevención del cáncer de mama

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Bajan casos de cáncer de mama en SLP: DGE
      Bajan casos de cáncer de mama en SLP: DGE

      Bajan casos de cáncer de mama en SLP: DGE

      SLP

      Rubén Pacheco

      En 2026, San Luis Potosí registró 246 casos de cáncer de mama, 11% menos que en 2025, según la DGE.

      Déficit de personal y medicinas, responsabilidad federal: Ssa
      Déficit de personal y medicinas, responsabilidad federal: Ssa

      Déficit de personal y medicinas, responsabilidad federal: Ssa

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Desde 2024, IMSS-Bienestar administra los hospitales, justifica Gómez Ordaz en comparecencia

      Frente Frío 2 y posible ciclón Vance traerán lluvias a SLP
      Frente Frío 2 y posible ciclón Vance traerán lluvias a SLP

      Frente Frío 2 y posible ciclón Vance traerán lluvias a SLP

      SLP

      Pulso Online

      La masa de aire polar y un sistema en el Pacífico bajarán las temperaturas y causarán chubascos en el estado.

      Llegan al Centro Histórico los dulces de temporada
      Llegan al Centro Histórico los dulces de temporada

      Llegan al Centro Histórico los dulces de temporada

      SLP

      Martín Rodríguez

      Día de Muertos y Halloween conviven entre la población