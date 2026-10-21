Bajan casos de cáncer de mama en SLP: DGE
En 2026, San Luis Potosí registró 246 casos de cáncer de mama, 11% menos que en 2025, según la DGE.
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En lo que va del 2026, San Luis Potosí registra un decremento del 11 por ciento en el diagnóstico de cáncer de mama, según datos de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud de la federación.
De acuerdo con el informe semanal, el año pasado el estado acumuló 263 personas diagnosticadas con este tipo de tumor maligno, cuya cifras decreció este 2026 al reportar 246 casos, equivalente a una disminución 11 por ciento. El reporte precisó que todos los casos atendidos corresponden a mujeres.
Al respecto, Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, exteriorizó que, si bien la entidad cuenta con ocho mastógrafos, ya se realizan gestiones con el gobierno federal para adquirir nuevos dispositivos.
Después de comparecer ante la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, refirió que la prevención es lo más importante para atender este padecimiento, por ello, destacó la importancia de la autoexploración, recurrir a revisiones continuas y toma para la identificación del virus del papiloma humano (VPH).
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"Estamos trabajando de manera coordinada para atender todos los cánceres de la mujer. Creamos el Consejo Estatal del Cáncer de la Mujer (...) y estas mesas de trabajo nos están permitiendo hacer acciones para aperturar (sic) uno nuevo", remató.
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