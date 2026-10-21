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Nacional

Sheinbaum reprueba premiación religiosa en San Lázaro

La mandataria afirmó que la ley mexicana limita la participación política de organizaciones religiosas

Por El Universal

Octubre 21, 2026 10:48 a.m.
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Claudia Sheinbaum Pardo/Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo/Foto: El Universal

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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la Cámara de Diputados haya sido utilizada para una premiación religiosa donde participaron alcaldes panistas y priistas y descartó que en México estas organizaciones puedan impulsar candidatos.

      "La ley es muy clara, la verdad no creo que la Cámara de Diputados deba ser el recinto donde se hagan este tipo de eventos", expresó durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

      "Pueden hacerlo afuera en todo lado, pero la ley es muy clara. Está muy claro hasta donde pueden participar y hasta donde no todas las organizaciones religiosas, no solamente una u otra, sino todas", dijo.

      Claudia Sheinbaum y la ley sobre participación religiosa en política

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      La Mandataria descartó que en México las organizaciones religiosas puedan impulsar candidatos, "porque es muy clara la ley aquí. Aquí hubo una reforma. Aquí hubo Juárez, hubo liberales mexicanos. Aquí hubo una guerra civil relacionada con este tema que quitó fuero y privilegios".

      Consultar atlas

      "Es muy clara la ley de hasta dónde pueden participar las organizaciones religiosas y los ministros del culto en política y eso da mucha certidumbre", declaró.

      Uso del recinto legislativo para eventos religiosos

      "Eso no ocurre en otros países de América Latina, porque no vivieron estos procesos históricos", agregó.

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