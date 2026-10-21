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Seguridad

Caen dos policías de San Vicente; son investigados por "halconeo"

Pascual "N" y Nicasio "N" fueron detenidos con arma sin licencia

Por Huasteca Hoy

Octubre 21, 2026 10:20 a.m.
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Foto: SSPC

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      SAN VICENTE.- Dos elementos de la Policía Municipal fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE), por portar un arma de fuego sin licencia y presunto "halconeo".

      Los detenidos fueron identificados como Pascual "N", de 43 años de edad, y Nicasio "N", de 56 años, quienes al momento de su intervención manifestaron pertenecer a la corporación policial de San Vicente Tancuayalab, y andaban a bordo de una patrulla.

      Sin embargo, al verificar sus datos, los agentes estatales descubrieron que solamente uno de ellos contaba con registro activo como Policía Municipal, mientras que el otro aparecía con estatus inactivo.

      Durante el procedimiento, los oficiales aseguraron una pistola para la cual no se acreditó la licencia correspondiente, así como un cargador, 15 cartuchos útiles y una patrulla de la Policía Municipal, identificada con el número económico 02.

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      De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, ambos hombres también son investigados por su presunta participación en actividades de vigilancia y monitoreo de los movimientos de las corporaciones de seguridad.

      Tras su detención, Pascual y Nicasio fueron puestos a disposición de la autoridad competente, junto con el arma, las municiones y la unidad oficial asegurada, para que se determine su situación jurídica.

      Hasta el momento, no se ha precisado cuál de los dos detenidos mantenía vigente su registro como elemento municipal, ni se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en que fueron sorprendidos.

      La dependencia estatal señaló que continuará con los operativos de vigilancia en los municipios potosinos, con el propósito de prevenir actividades ilícitas y fortalecer las condiciones de seguridad.

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