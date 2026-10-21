Déficit de personal y medicinas, responsabilidad federal: Ssa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La falta de medicamentos y de personal de enfermería persiste en los hospitales de San Luis Potosí, mientras la Secretaría de Salud atribuye al IMSS-Bienestar la operación de las unidades médicas.

Durante su comparecencia ante el Congreso local, Leticia Mariana Gómez Ordaz, informó sobre recursos y acciones estatales, pero el déficit de entre 350 y 700 enfermeras estimado para el Hospital Central expuso la dimensión de las carencias: en cada turno, una trabajadora puede atender de 18 a 30 pacientes.

Gómez Ordaz explicó que desde 2024 el IMSS-Bienestar administra hospitales, unidades médicas y el almacén central, mientras el Estado mantiene tareas de prevención, promoción de la salud y apoyo en la distribución de medicamentos a comunidades alejadas.

Señaló que ese año se transfirieron 2 mil 280 trabajadores y que se gestionan nuevas contrataciones. De las 395 plazas comprometidas, 50 llegarían en noviembre; el resto sigue pendiente de análisis y cobertura. Sobre la supervisión estatal de los hospitales, no precisó cuántas verificaciones se realizaron durante 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El abasto de medicamentos también exhibió una caída en las cifras presentadas durante la sesión: de 91 por ciento en octubre de 2025 a entre 72 y 73 por ciento en septiembre de 2026, según datos expuestos por la diputada Nancy García.

La secretaria sostuvo que el IMSS-Bienestar concentra las solicitudes de las unidades y administra el almacén, mientras el Estado apoya con la distribución final y realiza compras extraordinarias cuando hay faltantes graves.

Reportó una aportación federal de mil 634 millones de pesos al programa U-013 y un incremento de 5.89 por ciento en la contribución estatal. Sin embargo, la explicación no detalló cómo se traducen esos recursos en una mejora del suministro en cada hospital.

La funcionaria también reportó que 187 ambulancias brindaron más de 32 mil servicios, 398 procedimientos de aborto se realizaron en lo que va del año y se entregaron más de 54 mil kits menstruales.

En prevención del suicidio, informó de más de 730 actividades durante 2026. Sobre sarampión, señaló 21 casos confirmados, seis de ellos en personas con residencia efectiva en San Luis Potosí, además de más de 494 mil dosis aplicadas en distintos grupos de edad.

Asimismo, anunció una primera etapa de 453 consultorios, con al menos uno por municipio, para brindar atención de primer contacto y prescribir medicamentos de un cuadro básico de 60 fármacos.

LEA TAMBIÉN Escasez en el Hospital Central ya pone vidas en peligro Trabajadores aseguran que el gobierno estatal no ha entregado el nosocomio al IMSS

La comparecencia también estuvo acompañada de reconocimientos a la secretaria y al gobierno estatal. El diputado Luis Felipe Castro agradeció el ejercicio de información sobre el quinto informe del gobernador y atribuyó a este la gestión de los nuevos consultorios; Nancy García agradeció apoyos recibidos anteriormente antes de cuestionar el abasto, y Mireya Vancini calificó como "excelente" el trabajo del cerco epidemiológico contra el sarampión.

Entre los elogios y los informes de acciones, quedaron pendientes respuestas concretas sobre la supervisión de los hospitales, la cobertura de las plazas comprometidas y la mejora del abasto de medicamentos.