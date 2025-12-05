logo pulso
Nacional

El Senado avala la Ley de Aguas

Se convierte al agua en instrumento de manipulación, acusan

Por EFE

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
El Senado avala la Ley de Aguas

Ciudad de México.- El Senado avaló este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un ambiente de creciente presión sobre los recursos hídricos por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.

La minuta, que fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones, deriva de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum “para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como para priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso”.

El senador Óscar Cantón Zetina, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”, por lo que la legislación es la mayor aliada de los productores y los campesinos de México.

Por su parte, la senadora del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral.

En tanto, Luis Donaldo Colosio, del partido Movimiento Ciudadano (MC), señaló que los cambios abren la puerta “a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano”.

La nueva Ley General de Aguas indica que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que las distribuya.

