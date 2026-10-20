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Embajada de México alerta a connacionales por protestas en Francia

El gobierno francés impuso toque de queda en París y otras ciudades por la violencia en manifestaciones.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 12:42 p.m.
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Embajada de México alerta a connacionales por protestas en Francia
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      La embajada de México en Francia pidió a las personas mexicanas mantenerse alerta, estar informadas y priorizar su seguridad ante las manifestaciones registradas en diversas partes del país.


      El gobierno francés impuso toque de queda en zonas de París y otras ciudades, tras la violencia desatada en las protestas por una crisis política y presupuestaria.

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      La embajada mexicana indicó que se mantiene atenta y pidió a las y los connacionales identificar zonas de riesgo, evitar enfrentamientos, cordones policiales y zonas de tensión, además actuar con prudencia.
      También tomar precauciones y prestar atención a lo que sucede alrededor, así como consultar información sobre manifestaciones, afectaciones al transporte y rutas alternas.
      En caso de necesitar asistencia o protección consular, se pidió contactar a la Sección Consular de la Embajada de México en Francia al número +33613535574.

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