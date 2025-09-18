Empresa gasera, sin responder

CIUDAD DE MÉXICO.- A una semana de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, familiares de las víctimas señalaron que la empresa Transportadora Silza, del Grupo Tomza, no se ha acercado para apoyarlos.

Adrián Daniel Acevedo relató que su hermano Erick Vicente conducía un microbús y se dirigía al paradero de Santa Martha, cuando fue alcanzado por el fuego. Su estado de salud es muy grave, pues tiene quemaduras en 100% de su cuerpo.

“Nos dicen que está grave, en estado crítico, y nos dan pocas esperanzas de vida”.

Dijo que hasta ahora “no hemos tenido noticias de la empresa del gas, ninguna. Esperamos que se presenten a hablar con nosotros, tienen que hacerse responsables de los daños y de lo que está pasando. Uno no tiene contemplado que van a pasar estas cosas; por ejemplo, nosotros somos seis hermanos y todos estamos aquí, no trabajamos y no se vale que ellos no hagan nada”, comentó a las afueras del Hospital Rubén Leñero, donde espera un milagro para su hermano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Nosotros estamos perdiendo ingresos, tenemos familia, hijos a quienes mantener, y en estas condiciones es muy difícil mantenerlos, ¿cómo dejamos algo de dinero si no estamos laborando? Estamos esperando que la empresa se haga responsable, pero no dan noticias”, aseveró.

Evelia Salud Jaurrieta, hermana de María, quien viajaba en el microbús que conducía Erick Vicente, coincidió en que no ha habido acercamientos con la empresa gasera.

“Es una cosa muy dura, muy triste. Esperemos que el gobierno nos eche la mano, que nos ayude la empresa de gas, más que nada, que se hagan responsables”, subrayó la hermana de la afectada.