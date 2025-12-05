logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Lluvias y aludes en Asia cobran más de mil 500 vidas

Equipos de rescate intentan llegar a los sobrevivientes aislados

Por AP

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Lluvias y aludes en Asia cobran más de mil 500 vidas

Padang, Indonesia.- Las muertes por las catastróficas inundaciones y deslaves registrados la semana pasada en partes de Asia superaron las 1,500 el jueves, mientras los equipos de rescate se apresuraron a llegar a los sobrevivientes aislados por el desastre, con cientos de personas aún desaparecidas en toda la región.

La tragedia se vio agravada por las advertencias de que las décadas de deforestación provocadas por el desarrollo descontrolado, la minería y las plantaciones de aceite de palma podrían haber empeorado la devastación. Además, crecieron los llamados a la intervención gubernamental.

“Necesitamos que el gobierno investigue y solucione la gestión forestal”, dijo Rangga Adiputra, un maestro de 31 años cuya casa en Sumatra Occidental quedó arrasada. Las colinas próximas a su aldea, ubicadas a las afueras de la ciudad de Padang, se vieron afectadas por la tala ilegal.

“No queremos que este costoso desastre vuelva a ocurrir”, agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las autoridades confirmaron la muerte de 837 personas en Indonesia, 479 en Sri Lanka y 185 en Tailandia, y otras tres en Malasia.

Muchas localidades en Indonesia y Sri Lanka seguían enterradas bajo el barro y los escombros, con 861 desaparecidos en esos países.

Miles de personas se enfrentaban a una grave escasez de alimentos y agua potable en zonas aisladas. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra se llevaron por delante carreteras y puentes y causaron un corte en las telecomunicaciones, lo que dejó a muchas comunidades aisladas.

La televisión indonesia mostró imágenes de madera talada arrastrada río abajo en las provincias de Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Machado invita a marcha “por la paz y la libertad”
Machado invita a marcha “por la paz y la libertad”

Machado invita a marcha “por la paz y la libertad”

SLP

EFE

Sancionan a agencia rusa por intoxicación
Sancionan a agencia rusa por intoxicación

Sancionan a agencia rusa por intoxicación

SLP

AP

RoboCop ya encontró su hogar en Detroit
RoboCop ya encontró su hogar en Detroit

RoboCop ya encontró su hogar en Detroit

SLP

AP

De un tailandés, restos devueltos
De un tailandés, restos devueltos

De un tailandés, restos devueltos

SLP

AP

Sólo hay un último rehén por devolver por Hamás, lo que acerca el fin de primera fase de acuerdo