Encuentran 4 osamentas en Cd. Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- En las últimas horas al menos cuatro osamentas fueron encontradas en rastreos realizados en un terreno baldío y en una vivienda abandonada en la colonia Parajes de San José, en esta ciudad fronteriza.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte detalló que el martes, en seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas o No Localizadas, se reanudaron una serie de rastreos en un terreno baldío del fraccionamiento Parajes de San José.

En el operativo se contó con el apoyo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que proporcionó maquinaria para remover la tierra, lo cual provocó el enojo de grupos civiles dedicados a la búsqueda de desaparecidos.

De acuerdo con la fiscalía, en la intervención se halló una osamenta envuelta en una cobija, la cual fue trasladada a las instalaciones de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para los análisis correspondientes. En esta misma zona, el pasado sábado personal de la fiscalía ya había localizado dos osamentas envueltas en cobijas, así como restos óseos que también se encuentran en análisis.

