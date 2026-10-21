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Enfermera de Tijuana acusa que utilizó guantes de plástico en parto

La denuncia de la enfermera Jesse Ramírez sobre insumos en el Hospital Materno Infantil de Tijuana fue respaldada por compañeros.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 01:11 p.m.
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Enfermera de Tijuana acusa que utilizó guantes de plástico en parto
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      Ante la difusión de un video en redes sociales acerca del empleo de guantes en el Hospital Materno Infantil de Tijuana, Baja California, el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) aclaró que dichos insumos de salud no son usados con el fin de atender a bebés recién nacidos.


      Mediante un comunicado, esta dependencia a cargo de Alejandro Svarch afirmó que el Hospital cuenta con guantes de uso médico, los cuales cumplen con las características necesarias para los procedimientos médico-quirúrgicos.

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      Además, negó que los insumos médicos enseñados en el video, que son de intendencia, sean utilizados para atender a recién nacidos.
      "Su presentación como insumos destinados a procedimientos médicos genera, de manera malintencionada, una percepción errónea sobre las condiciones de atención en el hospital", comentó.
      "(El) IMSS-Bienestar refrenda su compromiso con la seguridad de las y los pacientes y el uso adecuado de los insumos hospitalarios para brindar una atención segura y de calidad", concluyó.
      "Vean las mamadas de guantes que tenemos"
      El pasado 19 de octubre, la usuaria de TikTok Jesse Ramírez compartió un video en el cual mostraba los guantes que posiblemente empleaba después de un parto.
      "Acabo de tener un parto y vean las mamadas de guantes que tenemos. Dice que estériles, eh. Quieren que te los pongas con técnica estéril. ¿No que un México sin hambre Claudia? Pásele, señorita, aquí le vamos a pintar el cabello. ¿Qué tinte va a querer? Con esta madre se te va a resbalar un bebé posparto", expresó.
      Luego del pronunciamiento del IMSS-Bienestar, Ramírez sostuvo su acusación y aseguró que compañeros del Hospital Materno Infantil de Tijuana la han apoyado y han acusados otras carencias. "No tengo necesidad de mentir", declaró.

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