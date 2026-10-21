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Trabajadores exigen aumento y la destitución de Zoé Robledo

Exigen destitución de Zoé Robledo y Rafael Olivos ante falta de respuesta a demandas.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 12:34 p.m.
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Trabajadores exigen aumento y la destitución de Zoé Robledo
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      Este martes, afuera de Palacio Nacional, un grupo de trabajadores sindicalizados del IMSS entregaron su pliego petitorio, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la falta de respuesta a sus demandas del director general Zoé Robledo y de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social.


      En una conferencia de prensa que denominaron Mañanera de la Resistencia IMSS, detallaron que es necesaria una reforma a la Ley del Seguro Social para que se garantice su viabilidad financiera, un aumento al presupuesto del sector salud de al menos 7% del PIB, la dotación de material y equipo, y la contratación de personal.

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      Además, mantienen sus exigencias principales, que son realizar un congreso extraordinario para modificar el contrato colectivo de trabajo, la destitución de Olivos y un aumento de 10% al salario tabular.
      Alexis Sandoval, enfermero jefe de piso del Hospital General número 1 de Baja California Sur, hizo un llamado a la Mandataria para que atienda las demandas de los trabajadores del Seguro Social porque, dijo, han entregado sus peticiones en reiteradas ocasiones y no les han hecho caso, hasta el momento.
      "Le exhortamos a que su gobierno efectúe los cambios en la política de salud y de seguridad social que pongan fin a su desmantelamiento y privatización, para que dé cumplimiento a la obligación que tiene el Estado mexicano de dar cumplimiento al artículo cuarto constitucional y se recupere el carácter público solidario e integración de la seguridad social", expresó.
      Añadió que también solicitan la eliminación de un artículo de sus estatutos que llamaron ley mordaza, porque "reprime el derecho de la libre expresión de los trabajadores".
      Jesús Vargas, oficial de Tesorería en módulo central, manifestó que el aumento al salario que exigen podría ayudar a solucionar el problema de la falta de especialistas en el IMSS.
      "No tenemos médicos especialistas porque no quieren trabajar con nosotros porque tenemos salarios deplorables y también no hay un buen esquema de retiro, por eso tenemos que amarrar esas dos llaves: una era el salario digno y la segunda es un retiro justo. Cuando tengamos eso va a haber más médicos especialistas y cuando tengamos más especialistas las consultas para segundo y tercer nivel van a reducir en el tiempo, y va a haber más calidad", dijo.

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