Fiscalías reportaron 651 fosas clandestinas en México en 2025: ONG

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las fiscalías estatales reportaron el hallazgo de 651 fosas clandestinas en 16 entidades de México durante 2025, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) nada más registró 32 en seis estados, reveló la Plataforma Ciudadana de Fosas, integrada por Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

La actualización de sus registros también documentó la recuperación de 833 cuerpos y 226 restos humanos, de acuerdo con información proporcionada por las fiscalías estatales, aunque advirtió que persisten vacíos sobre la identificación de las víctimas, las investigaciones y los avances para garantizar justicia a los familiares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según los datos de las fiscalías locales, Sonora encabezó los hallazgos de fosas clandestinas, con 204, seguido de Chihuahua, con 85; Baja California Sur y Jalisco, con 71 cada uno.En contraste, dicha dependencia a cargo de la fiscal Ernestina Godoy reportó 15 fosas clandestinas en Tamaulipas, seis en Jalisco, cinco en Guerrero, tres en Coahuila, dos en Michoacán y una en Hidalgo.Datos de medios de comunicaciónEsta Plataforma examinó datos publicados por medios de comunicación, los cuales permitieron identificar 433 fosas clandestinas en 2025, de las que 265, equivalentes al 61.2%, se concentraron en siete entidades.Sonora encabezó nuevamente los registros, con 68 fosas; Chihuahua, con 60; Baja California Sur, con 44; Jalisco y Sinaloa, con 25 cada uno; Baja California, con 23, y Guanajuato, con 20.La asociación civil Artículo 19 indicó que las diferencias entre los registros de las fiscalías y los reportes periodísticos ponen de manifiesto la ausencia de información pública homologada, la cual permita establecer la magnitud de los hallazgos y conocer los resultados de las investigaciones.Advirtió que tampoco existen datos suficientes y actualizados con el fin de determinar qué ocurre con los cuerpos y restos humanos recuperados, cuántas personas han sido identificadas y qué avances se han conseguido para esclarecer los hechos."El Estado no solo tiene la obligación de localizar las fosas, sino de esclarecer los hechos, identificar a las víctimas y garantizar justicia a sus familias", señaló.Cuerpos recuperadosCon referencia a los cuerpos recuperados, las fiscalías estatales contabilizaron 833 en 15 entidades. Jalisco concentró 257; Sonora, 239; Chihuahua, 119, y Baja California Sur, 96. Estos cuatro estados acumularon 711 cuerpos, equivalentes al 85.4% del total reportado.De los 833 cuerpos, 487 correspondieron a hombres, equivalentes al 58.5%, y 59 a mujeres, el 7.1%. En los otros 287 casos, que representan el 34.5%, las autoridades no proporcionaron información acerca del sexo de las personas.En cuanto a los 226 restos humanos registrados en diez entidades, Michoacán concentró 99; San Luis Potosí, 37; Sonora, 30, y Guerrero, 28. En conjunto, esos estados acumularon 194 restos, equivalentes al 85.8% del total.La Plataforma Ciudadana de Fosas precisó que en 194 de los 226 restos humanos recuperados no se contaba con datos acerca del sexo. Aclaró, además, que esas cifras no equivalen al número de víctimas, debido a que varios restos pueden pertenecer a una misma persona.Durante la presentación de los resultados participaron Cecilia Delgado, del colectivo Buscadoras por la Paz de Sonora, quien compartió la experiencia de las familias dedicadas a localizar a personas desaparecidas en esa entidad.También intervino Jorge Ruiz, del Violence and Transitional Justice Lab de la Universidad de Notre Dame, quien abordó la situación sociopolítica de Jalisco a partir del caso de Teuchitlán.Penny Ramírez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, presentó los hallazgos documentados mediante fuentes abiertas, mientras que Pamela Benítez, de Data Cívica, explicó los principales resultados de la actualización correspondiente a 2025.Jessica Alcázar, de Artículo 19 para México y Centroamérica, moderó el encuentro y destacó la necesidad de fortalecer los ejercicios ciudadanos de documentación y el acceso a información pública sobre las fosas clandestinas.La organización no gubernamental aclaró que los registros disponibles no necesariamente comprenden la totalidad de fosas clandestinas existentes en el país, por lo que las cifras deben interpretarse considerando las limitaciones de cada fuente.Exigen a autoridades registros públicos, completos y actualizadosAnte estas deficiencias, Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Iberoamericana exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar registros públicos, completos, actualizados y comparables sobre las fosas, los cuerpos recuperados, las investigaciones y los procedimientos de identificación."Las familias tienen derecho a la verdad y a respuestas; el Estado tiene la obligación de garantizarlas", destacaron.