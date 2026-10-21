Sheinbaum rechaza pacto con gobernadora panista

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La presidenta Claudia Sheinbaum negó un pacto con la gobernadora panista Maru Campos, tras la detención "por otros delitos" del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui, en el marco del caso de los agentes de la CIA en el estado.

"La justicia está por encima, incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia, lo digo con toda claridad", subrayó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

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Refirió también que a ella no le corresponde "exonerar" a Maru Campos, luego de que la gobernadora avaló la detención de Jáuregui y externó que la cooperación con otros países es necesaria, pero con apego a la ley.Al señalar el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el que participaron los dos agentes de la CIA fallecidos, la Jefa del Ejecutivo federal insistió en que la fiscalía estatal no tenía atribuciones para desmantelarlo."Resulta que no tenían permiso, que habían entrado al país bajo otras consideraciones (...). Hoy es la audiencia del fiscal y ahí presentará la fiscalía todas las pruebas que tiene de acusación del fiscal."Eso es, no hay más, tanto que la propia gobernadora hace una denuncia (...). Nosotros no hacemos un pacto, imagínense ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel", declaró.Al señalar que medios publicaron que Sheinbaum "exoneró" a la mandataria estatal, la Titular del Ejecutivo indicó que el caso lo tiene que evaluar la Fiscalía General de la República."No es mi papel [exonerar]. Sí es el papel de la fiscalía investigar, y la fiscal investiga hasta donde hay pruebas, porque hay un sistema penal acusatorio y dentro de ese marco tiene que encontrarse una prueba para pedir una orden de cateo, de lo que dependa del delito, a un juez y este determina."Entonces, en este caso, pues quien debe determinar, como en otros, es la propia fiscalía. No depende de mí exonerar a una persona o a otra, es una decisión de la fiscalía y de la investigación, ni siquiera una decisión personal de la fiscal, sino de la propia investigación", sostuvo.Además, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se investigue por traición a la patria a la senadora panista Lilly Téllez y al senador priista Alejandro, Alito, Moreno, porque "la política no debe judicializarse".