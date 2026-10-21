Museo de Antropología celebra el mes de Japón

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En el marco del 70 aniversario de la Asociación México-Japonesa, durante el mes de noviembre se celebra el mes de Japón con distintas actividades artísticas, educativas, deportivas y gastronómicas en el país.

En ese sentido, la CDMX será uno de los puntos principales de la cartelera de eventos, donde el Museo de Antropología tendrá una semana enfocada a talleres de origami, caligrafía y hasta una degustación de sushi.

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Con el fin promover la amistad entre ambas culturas, las actividades programadas se realizan sin costo, por lo que es necesario estar al pendiente del registro en los sitios oficiales del Museo de Antropología.Jueves 5 de NoviembreTaller de origami - papiroflexia (Cupo limitado a 20 personas)10:00 a 11:30 h en Comunicación educativaTaller de shodo - caligrafía (Cupo limitado a 20 personas)11:00 a 12:00 h Inauguración en Comunicación educativaPresentación de wadaiko - tambores japoneses12:00 a 13:00h en Auditorio Jaime Torres Bodet (Cupo limitado a 357 personas)Demostración de ikebana - arte de arreglo floral13:30 a 14:30h en Vestíbulo del auditorio Jaime Torres BodetColoquio: Arqueólogos japoneses en tierra mexicana. Historia y perspectivas de la cooperación en Patrimonio Cultural17:00 a 19:00 h en Auditorio Fray Bernardino de Sahagún (Cupo limitado a 100 personas)Sábado 7 de NoviembreTaller de shodõ - caligrafía10:00 a 11:30 h Comunicación educativa (Cupo limitado a 20 personas)Sado - ceremonia del té12:00 a 13:30 h en Sala de Etnografía "Comida, producción y consumo" (Cupo limitado a 20 personas)Sábado 14 de NoviembreTaller de origami - papiroflexia10:00 a 11:30 h en Comunicación educativa (Cupo limitado a 20 personas)Conferencia Maíz y Arroz (degustación de sushi)12:00 a 13:30 h en Sala de Etnografía "Comida, producción y consumo" (Cupo limitado a 30 personas)Viernes 27 de NoviembreEncuentro de reflexión y diálogo sobre las memorias de la inmigración japonesa en México16:30 a 18:30 h en Auditorio Fray Bernardino de Sahagún (Cupo limitado a 100 personas)Concierto de City Pop y Anime Song19:00 a 20:00 h en Auditorio Jaime Torres Bodet (Cupo limitado a 357 personas)