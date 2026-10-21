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Museo de Antropología celebra el mes de Japón

La celebración conmemora 70 años de la Asociación México-Japonesa con eventos gratuitos en la capital.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 12:54 p.m.
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Museo de Antropología celebra el mes de Japón
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      En el marco del 70 aniversario de la Asociación México-Japonesa, durante el mes de noviembre se celebra el mes de Japón con distintas actividades artísticas, educativas, deportivas y gastronómicas en el país.


      En ese sentido, la CDMX será uno de los puntos principales de la cartelera de eventos, donde el Museo de Antropología tendrá una semana enfocada a talleres de origami, caligrafía y hasta una degustación de sushi.

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      Con el fin promover la amistad entre ambas culturas, las actividades programadas se realizan sin costo, por lo que es necesario estar al pendiente del registro en los sitios oficiales del Museo de Antropología.
      Jueves 5 de Noviembre
      Taller de origami - papiroflexia (Cupo limitado a 20 personas)
      10:00 a 11:30 h en Comunicación educativa
      Taller de shodo - caligrafía (Cupo limitado a 20 personas)
      11:00 a 12:00 h Inauguración en Comunicación educativa
      Presentación de wadaiko - tambores japoneses
      12:00 a 13:00h en Auditorio Jaime Torres Bodet (Cupo limitado a 357 personas)
      Demostración de ikebana - arte de arreglo floral
      13:30 a 14:30h en Vestíbulo del auditorio Jaime Torres Bodet
      Coloquio: Arqueólogos japoneses en tierra mexicana. Historia y perspectivas de la cooperación en Patrimonio Cultural
      17:00 a 19:00 h en Auditorio Fray Bernardino de Sahagún (Cupo limitado a 100 personas)
      Sábado 7 de Noviembre
      Taller de shodõ - caligrafía
      10:00 a 11:30 h Comunicación educativa (Cupo limitado a 20 personas)
      Sado - ceremonia del té
      12:00 a 13:30 h en Sala de Etnografía "Comida, producción y consumo" (Cupo limitado a 20 personas)
      Sábado 14 de Noviembre
      Taller de origami - papiroflexia
      10:00 a 11:30 h en Comunicación educativa (Cupo limitado a 20 personas)
      Conferencia Maíz y Arroz (degustación de sushi)
      12:00 a 13:30 h en Sala de Etnografía "Comida, producción y consumo" (Cupo limitado a 30 personas)
      Viernes 27 de Noviembre
      Encuentro de reflexión y diálogo sobre las memorias de la inmigración japonesa en México
      16:30 a 18:30 h en Auditorio Fray Bernardino de Sahagún (Cupo limitado a 100 personas)
      Concierto de City Pop y Anime Song
      19:00 a 20:00 h en Auditorio Jaime Torres Bodet (Cupo limitado a 357 personas)

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