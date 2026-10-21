Rechaza CDU-UASLP recomendación de la CEDH

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Por unanimidad y en ejercicio de sus atribuciones, el Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que estimó procedente la no aceptación de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En la sala Manuel María Gorriño y Arduengo del Edificio Central, la sesión fue presidida por el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, quien tras el pase de lista se ausentó para que la deliberación de las y los consejeros se realizara en absoluta libertad.

El secretario general Federico Garza Herrera, asumió la presidencia y el director de la Facultad de Ciencias José Salomé Murguía Ibarra, fungió como secretario. Se contó con la intervención de diversas consejeras y consejeros, así como de las titulares de la Abogacía General y de la Defensoría de Derechos Universitarios.

Por otra parte, se aprobó delegar las facultades de representación de la CDU a la Abogacía General para que elabore y suscriba el documento mediante el cual se comunique la no aceptación de la recomendación a la autoridad emisora, incorporando los argumentos jurídicos que la sustenten.

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Asimismo, la Abogacía General deberá informar sobre las actuaciones realizadas en cumplimiento de este acuerdo, así como del contenido y la notificación del documento correspondiente.