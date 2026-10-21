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Ayuntamiento de Soledad trabaja Ley de Ingresos 2027 sin aumentos

Navarro Muñiz asegura que las finanzas están organizadas para cumplir compromisos laborales

Por Flor Martínez

Octubre 21, 2026 12:46 p.m.
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Ayuntamiento de Soledad trabaja Ley de Ingresos 2027 sin aumentos
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      El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez trabaja en la integración de la Ley de Ingresos para 2027, la cual no contempla incrementos en los impuestos, afirmó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

      El edil indicó que la administración municipal ya trabaja en la elaboración del documento para el próximo ejercicio fiscal y reiteró que no se busca generar una carga económica adicional para los habitantes de Soledad.

      Sostuvo que, conforme a los parámetros financieros actuales, no se prevé aplicar incrementos a los impuestos municipales durante 2027 así como tampoco modificaciones.

      Asimismo, aseguró que las finanzas municipales se encuentran organizadas para cerrar el año y cumplir con los compromisos laborales, entre ellos el pago de aguinaldos y demás prestaciones de fin de año para los trabajadores del Ayuntamiento.

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      Añadió que la administración está preparada financieramente para cubrir estas obligaciones, por lo que sostuvo que los pagos al personal están contemplados dentro de la planeación de cierre de año.

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