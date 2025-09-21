Envenenan a ochenta perros en dos entidades

Al menos 80 perros han sufrido agresiones en los últimos días en comunidades de Chiapas y Guanajuato. Desde el pasado jueves en la comunidad indígena tzotzil Joltsemen, municipio de San Juan Chamula.

Habitantes de esa comunidad, ubicada a unos 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, denunciaron que no se sabe quién o quiénes están tirando veneno en la localidad para exterminar a los caninos.

Ante esto hechos, pobladores exigieron la intervención de las autoridades para que tomen cartas en el asunto y esta situación no se convierta en un problema social, debido a que hasta el pasado viernes

Mientras que en San José Iturbide, Guanajuato, al menos 20 perros fueron envenenados en la colonia Prados del Rosario; los animales quedaron sin vida en las calles y terrenos baldíos de la zona, algunos de ellos presentaban una sustancia amarilla en el hocico. El hecho de crueldad animal se registró el 19 de septiembre de 2025, luego de que personas reportaron al Gobierno Municipal que algunos vecinos se quejaban de una “sobrepoblación de caninos” que regaban la basura, y que estaban hartos de esa situación.

Presuntamente se utilizaron croquetas con veneno para ocasionar la muerte a canes de diversas edades y razas.