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Envía México más ayuda a Venezuela

Zarpan navíos de la Marina con material para auxiliar a víctimas del sismo

Por El Universal

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Envía México más ayuda a Venezuela
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      Dos buques de la Armada de México zarparon del puerto de Veracruz con más de 718 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela, en el segundo envío marítimo destinado a atender necesidades derivadas de los sismos que afectaron a ese país en junio. 

      La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina informaron en un comunicado conjunto que las embarcaciones ´ARM Papaloapan´ y ´ARM Huasteco´ partieron el 31 de julio, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, para trasladar insumos de asistencia a la República Bolivariana de Venezuela. 

      El mayor cargamento viaja en el ´ARM Papaloapan´, que transporta aproximadamente 684 toneladas de insumos, mientras que el ´ARM Huasteco´ lleva otras 34,5 toneladas, con lo que ambos suman más de 718 toneladas, según precisaron las dependencias. 

      La operación se realizó en coordinación entre la SRE, Marina, la Secretaría de Gobernación, la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz y diversas autoridades federales, responsables de las labores de embarque y traslado. 

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      Sheinbaum informó del envío desde el viernes, cuando defendió la ayuda exterior como una expresión de la solidaridad mexicana.  

      La mandataria pidió desde el Palacio Nacional, en la capital mexicana, que "sea la solidaridad lo que siempre refleje a nuestro país" y destacó la fraternidad de México para apoyar a otros pueblos ante desastres. 

      El comunicado conjunto señaló que con el envío México refrenda su "vocación solidaria", su espíritu de cooperación y su tradición humanitaria con los pueblos de América Latina y del mundo que enfrentan situaciones de necesidad. 

      Este nuevo traslado se produce después de un primer envío marítimo que llegó el 13 de julio al puerto venezolano de La Guaira, integrado por los buques ´ARM Isla Holbox´ y ´ARM Huasteco´, con 2.003 metros cúbicos de ayuda humanitaria, equivalentes a 388,42 toneladas. 

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