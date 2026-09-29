Ernesto Ruffo Appel ya está en Ensenada, BC

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Ciudad de México.- Ernesto Ruffo Appel llegó ayer a su domicilio en Ensenada, Baja California, para cumplir el arresto domiciliario que le fue dictado.

El exgobernador fue recibido por un grupo de familiares y amigos, con banderas del PAN y gritos de "¡Ruffo, bienvenido!" y "¡No estás solo!".

Ernesto Ruffo Appel llegó en una camioneta blanca de la Guardia Nacional (GN), que venía custodiada por patrullas de la misma corporación, en una ruta por carretera que duró más de 40 horas, desde el penal de El Altiplano, en el Estado de México, hasta Ensenada.

Al bajar de la camioneta, el exgobernador alzó una mano para saludar a la gente que lo recibió y que gritaba "Ruffo libre". El primer abrazo que recibió fue de su hija Verónica.

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Minutos después se acercó a la gente y lo primero que les dijo fue "me tienen que hacer un corrido, el corrido del hombre del cabello blanco".

Ante cuestionamientos de la prensa, Ruffo dijo que se sentía bien, y agregó: "Todos debemos de estar preocupados, porque las cosas no van bien en nuestro país y tenemos mucho que hacer para arreglar las cosas que se necesita arreglar. Por eso mismo, por ese amor a México, debemos encontrarnos todos para recuperar las cosas del orden, la paz y la tranquilidad.

"Hay que ver siempre las cosas de forma positiva y todos, como mexicanos, encontrar el camino de reconstruir".