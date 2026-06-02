Kendall Jenner y Jacob Elordi juntos en Japón

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Después de coincidir en Hawái,

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volvieron a aparecer juntos en Japón, un viaje que ha levantado las versiones sobre unentre ambos.El actor de 28 años y la modelo visitaron, un restaurante de fideos en, donde degustarony otros platillos típicos de la gastronomía japonesa. Fue el propioquien compartió unade ambos el ayer lunes 1 de junio a través de su cuenta de"Muchas gracias por visitar nuestro", se lee en laEn la imagen, las celebridades aparecen sonriendo a la cámara.se inclina ligeramente hacia, mientras ella posa apoyada contra una pared. Ambos vistenAunque ni Kendall ni Jacob han confirmado si mantienen un romance, lahizo que algunos usuarios celebraran lo bien que lucen juntos.", "Son la", "Primera foto de Jacob y Kendall juntos sin IA, es oficial", "Hasta" y "Por favor, cásense", fueron algunas de las reacciones.Semanas antes, los famosos fueron vistos durante unaen una, dondeapareció sentada junto a, mientras ella llevaba uny él estaba con una camiseta larga.De acuerdo con una fuente citada por, elhabría sido clave en el acercamiento entre ambos. "Kendall no esperaba enamorarse tan rápido. Se hicieron muy amigos durante ese viaje y, sin duda,", afirmó.Además, elde la empresaria no vería con malos ojos el supuesto romance, e incluso ambos habrían tenido unadoble en Los Ángeles junto a Kyliey su pareja, Timothée Chalamet, recientemente.Las mismas fuentes señalan que amigos de, como, habrían sido quienes los. También se ha reportado que fueron vistosen una fiesta posterior al concierto que Justin Bieber ofreció en Coachella en abril.