Mundial 2026: Monedas de oro y plata del Mundial aún no se venden

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CIUDAD DE MÉXICO

, junio 2 (EL UNIVERSAL).- A pocos días del inicio de la copa mundialista, las nuevas monedas de oro y plata conmemorativas deltodavía no están a la

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) había anunciado que estaríanpara el público en general a partir de laMencionó que se venderían en las tiendas de lay en el(Mide).Pero en esos lugares hayen los que avisan que por el momentocon lasen existencia""Lamentablemente, aúnen existencia,ni", se lee en los avisos.Se trata de lasen, cuatro de oro y cuatro de plata, que fueronpor laTienen, con unde 25 pesos para las de oro y de 10 pesos para las de plata.En eltiene incorporado, al centro, elen relieve escultórico, con la leyenda: "", formando el semicírculo superior. De igual forma, el marco es liso.Alcontienen imágenes en relieve conmemorativas de cada; comparten el mismo diseño.Las monedas dedicadas a lamuestran, al centro, uny, arriba, el, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes sobre una línea doble con la palabra "MÉXICO" en el centro.En el, la"$10", para la moneda de plata, y "$25", para la de oro.Las dedicadas apresentan, al centro, unutilizando una coa para cortar hojas de agave; a la izquierda, un balón de fútbol y, al fondo, losMientras que las detienen en sula silueta de undeteniendo un balón; detrás, la Fuente de Crisol, una de las más reconocidas del paseo Santa Lucía, y al fondo, elEl pasadodio a conocer que puso en circulación 12de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, organizada por México-Estados Unidos-Canadá.De las cuales nueve están dedicadas a lasque formarán parte de lasde ese evento deportivo.Tres exaltarán elde México.Cuatro son bimetálicas de cuño corriente, es decir, que pueden ser usadas como, y que ya estánen los centros de canje dey en las sucursales bancarias.Otras ocho fueronen, pero todavía