Se disparan 59% peticiones de asilo de mexicanos en EU

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Los mexicanos que solicitaron asilo en Estados Unidos alcanzaron la mayor cifra de la última década, de acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Aumento récord en peticiones de asilo de mexicanos

A lo largo de 2025 se registraron 86 mil peticiones formales para recibir protección en el país que gobierna Donald Trump desde el 20 de enero del año pasado.

Es un incremento de 59% en comparación con 2024 y es el cuarto año de aumentos consecutivos.

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En medio de amenazas de aranceles y restricciones a las solicitudes de asilo, la mexicana fue la segunda nacionalidad que presentó más peticiones, al ubicarse sólo por detrás de la venezolana y por encima de la haitiana.

El organismo, que lidera el australiano Mathias Cormann, explicó que la Unión Americana implementó una reducción sustancial en las admisiones, la ampliación de las restricciones de viaje que afectan a varios países principales de origen refugiado, así como una revisión reforzada de las determinaciones sobre el estatus de refugiado e inmigración.

También llevó a cabo restricciones al acceso a servicios de reasentamiento e integración, reducción del acceso a ciertos beneficios públicos para refugiados y restricciones propuestas a la autorización de empleo para solicitantes de asilo.

Migración y empleo para repatriados y migrantes en México

Entre 2020 y 2024 hubo 590 mil mexicanos que obtuvieron una nueva nacionalidad, indican los registros del organismo que agrupa a 38 países y cuya sede se encuentra en París, Francia.

Estados Unidos siguió siendo el principal destino para muchos de los grupos de mayor origen, con 1.2 millones de ingresos, explicó su Panorama de la Migración Internacional 2026.

Destacó que esta concentración de peticiones a la Unión Americana fue en particular fuerte el año pasado para los solicitantes de países de América Latina y el Caribe.

Después de disminuir en 2024, la migración laboral permanente hacia los países de la OCDE repuntó 13% en 2025 y alcanzó 1.1 millones de personas. Este volumen fue 50% más alto que en 2019, dio a conocer el organismo con sede en París, Francia.

Solicitudes para México

México también recibió 70 mil 482 peticiones de asilo el año pasado, después de registrar un pico de 140 mil 980 solicitudes en 2023, sobre todo de migrantes cubanos, venezolanos y haitianos.

Hace tres años, el sector privado mexicano adoptó una iniciativa denominada "Modelo migrante seguro, ordenado, humano y productivo" en la que participaron la Organización de las Naciones Unidas y la asociación Agenda Migrante, con el fin de darles empleo a los migrantes.

El director de asuntos corporativos de FEMSA, Roberto Campa, recordó que las empresas buscaron ofrecerles trabajo a las personas que llegaron en las caravanas provenientes desde el centro y sur del continente.

"Los migrantes necesitan un permiso para trabajar en el país y esos permisos, en algún momento, el gobierno de Estados Unidos los cuestionó, porque muchas personas que detenían en la frontera llevaban esos permisos y eso implicó que ahora sean limitados estos permisos", añadió Campa.

Repatriados

A principios de 2025, la oferta de puestos de trabajo se enfocó en los repatriados y cerca de 368 empresas brindaron casi 90 mil vacantes, mientras que se reportaron 18 mil 644 personas contratadas entre enero y agosto pasados.

"Las empresas mantienen la oferta laboral para repatriados y migrantes, pero en el caso de repatriados como el número de mexicanos que regresan al país era menor al esperado, pasamos la urgencia", comentó Campa.

En el caso de los migrantes, indicó que el ritmo depende de las autorizaciones del gobierno, por lo que en el estado de Michoacán, por ejemplo, se mantiene una oferta laboral específica.

La fundadora y CEO de Intrare México, Hannah Töpler, subrayó que el país es uno de los cinco con mayor número de solicitudes de refugio a escala mundial.

Desde su punto de vista, México puede tener la capacidad para incorporar a más de 100 mil personas refugiadas y migrantes al empleo formal.

En lugar de ver las contrataciones como un tema de responsabilidad social, debe verse como una estrategia para atraer talento, lo que ayudará a ver resultados más grandes y medibles, concluyó Topler.