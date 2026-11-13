Trump amenaza a México por caravana migrante y aranceles

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Donald Trump amenazó este jueves con duplicar los aranceles a México si no frena a los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, aunque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió que desde que el estadounidense inició su segundo mandato ninguna caravana ha llegado al país vecino.

Donald Trump advierte duplicar aranceles a México por migrantes

"¡Volvemos a empezar!", escribió el mandatario en su red social Truth Social. "Ante la aparente derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato [yo no estaba en las papeletas] la invasión de nuestro país está ocurriendo otra vez".

"¡No serán aceptados! México debe detenerlos, ahora, y si no lo hace, los aranceles a México serán duplicados inmediatamente", espetó Trump.

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Claudia Sheinbaum defiende atención y control de caravanas migrantes

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró: "Desde que llegó el presidente Trump al gobierno, no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte".

Afirmó que "hay mucha experiencia" del Instituto Nacional de Migración (INM). "En estos dos años han llegado cerca de 10 caravanas o más, probablemente (...). Y mientras están en la caravana, se facilita para que puedan tener la atención mínima que requieren de atención a sus derechos humanos. Hay mucha experiencia en ello, no requiere una atención especial".

Añadió que "la caravana que llega, que también por cierto debería atenderse desde Honduras porque viene desde ahí, también se va a atender de la misma manera que hemos atendido a los grupos de personas que entran".

Sheinbaum descartó actos de represión contra quienes conforman las caravanas migrantes y refrendó que las instituciones, como la Guardia Nacional, tienen experiencia "no como una acción de represión violenta, sino de acompañamiento para poder informar".

Mencionó que en este momento hay dos caravanas: una en Arriaga, Chiapas, que se había formado con cerca de 500-600 personas, y ya quedan menos de 100.

Sheinbaum añadió que a la otra caravana de Honduras se le da el mismo tratamiento de ayuda humanitaria y trato con base en los derechos humanos.

"Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos, que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad", declaró la Mandataria. "Buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura o si alguien se quiere quedar en México bajo ciertas condiciones, en determinado lugar, lo puede hacer, pero la gran mayoría lo puede hacer una vez que conocen que no van a poder cruzar la frontera mexicana con Estados Unidos", mencionó la presidenta mexicana.

Avance y protección de la caravana "Dios con Nosotros" en México

Más de mil personas, incluidos hombres, mujeres y jóvenes, y familias completas, integrantes de la caravana "Dios con Nosotros", caminaron por la carretera Costera resguardados por elementos de la Guardia Nacional, el grupo de protección al migrante Beta Sur, Secretaría de Seguridad del Pueblo y Protección Civil para evitar cualquier accidente.

La caravana salió de San Pedro Sula, Honduras, el pasado sábado e ingresó a territorio mexicano el pasado domingo por el Puente Internacional Rodolfo Robles, que une a México con Guatemala, ubicado en el poblado de Ciudad Hidalgo, a 40 kilómetros de esta ciudad.

Tras un descanso, algunos se dirigieron al centro del país y otros hacia la frontera norte; descansaron en la ciudad de Huixtla y se esperaba que siguieran su caminata hacia el municipio de Escuintla.

El contingente, integrado por migrantes provenientes principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua ha externado que su objetivo es llegar a Estados Unidos.

Un mandatario radical

Tras las derrotas republicanas en las elecciones intermedias, se ve que Trump se puede radicalizar, indicaron analistas.

Solange Márquez, analista internacional y columnista en EL UNIVERSAL, posteó en X que "lo mencionamos después de las elecciones de medio término la semana pasada. Trump probablemente radicalizaría su discurso, que es lo que suelen hacer los líderes populistas cuando se sienten acorralados. México de nuevo como punching bag".

Arturo Sarukhán, consultor internacional, diplomático de carrera durante 23 años y embajador de México, posteó en la misma red que "lo dicho sobre lo que vendría con un Trump herido y de salida. Con dos apuntes. Fox y los medios a la derecha de Fox se pasaron toda la noche cilindrando la noticia. Y México ha detenido todas las caravanas migrantes —con la excepción del otoño de 2023 cuando López Obrador abrió la válvula para presionar a Biden— que han entrado y cruzado por México desde 2018". Las caravanas de migrantes fueron constantes en la primera presidencia de Trump y la posterior del demócrata Joe Biden.