Desde 2018, ASF halló anomalías con empresas de Landsmanas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Desde al menos 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha encontrado diversas irregularidades en contratos entregados por el gobierno federal a empresas del Corporativo Kosmos, de Jack Landsmanas.

Pagos en exceso y falta de supervisión

Entre las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación destacan pagos en exceso, pagos extraordinarios sin justificación, pagos en desfase, incumplimiento de contratos, entre otras.

En la Cuenta Pública 2018, la ASF halló que la empresa Productos Serel —del Corporativo Kosmos— incurrió en diversas irregularidades en un contrato entregado por el DIF nacional en la contratación de servicios de comedor y de laboratorio, fumigación y transporte en los plazos establecidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hubo errores en cálculos aritméticos, lo que ocasionó pagos en exceso por 754 mil 482.74 pesos.

La ASF también llamó a investigar, y en su caso, imponer sanciones por irregularidades de servidores públicos que no calcularon correctamente las penalizaciones ni vigilaron que el prestador del servicio entregara los contratos en los plazos establecidos, ni que los vehículos para el traslado de perecederos cumplieran con la antigüedad y certificados sanitarios.

Además, se indicó que los servidores públicos no recopilaron los 82 formatos que acreditan la vigilancia de la prestación del servicio en el área de los comedores.

"Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 754 mil 482.74 pesos por el pago en exceso por servicios no devengados y errores en el cálculo de penalizaciones", señaló la ASF.

Entrega de contratos sin investigación de mercado

En la auditoría realizada en 2019, se encontró que la Policía Federal entregó contratos a la empresa Kol Tov para servicios de hospedaje, alimentación y apoyo logístico sin realizar una adecuada investigación de mercado.

La ASF halló que se pagó más por este servicio al compararlo con uno similar hecho por el Servicio de Protección Federal (SPF).

También se detectó que no se proporcionó la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales que permitiera conocer si la empresa cumplió con lo establecido.

"Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por más de 11 millones de pesos por pagos de tarifas extraordinarias sin justificación", indicó la auditoría.

Además, la Policía Federal entregó el contrato para servicios de casetas sanitarias y equipo para eventos sin documentar la justificación para la adjudicación directa, lo que motivó recomendaciones para investigar y sancionar a los responsables.

EL UNIVERSAL informó que desde diciembre de 2018, empresas del Corporativo Kosmos han obtenido contratos con dependencias federales y gobiernos estatales para servicios de alimentación, adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos.

De acuerdo con registros oficiales, las empresas de Landsmanas acumularon al menos 25 mil 787 millones 791 mil 404 pesos en contratos públicos desde diciembre de 2018 hasta la fecha.