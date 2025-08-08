EU cancela visa al alcalde morenista de Nogales

Nogales, Son.- Autoridades de Estados Unidos cancelaron la visa al alcalde de esta ciudad fronteriza, Juan Francisco Gim (Morena).

Fuentes extraoficiales informaron que el presidente municipal intentó cruzar el pasado 5 de agosto al vecino país, por la garita Dennis DeConcini, donde fue retenido por varias horas.

A finales de junio el munícipe opinó en una cadena de noticias estadounidense sobre la política migratoria del presidente Donald Trump: “Lo que está haciendo Estados Unidos con su política migratoria es estar limpiando la casa”, externó en esa ocasión.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el alcalde morenista confirmó que las autoridades estadounidenses le retiraron su visa.

“Hoy quiero hablarte con absoluta transparencia sobre la situación que se ha dado en torno a mi visa, efectivamente el gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria, lo cual respecto ante esta circunstancias mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz, porque no se me calificó absolutamente de nada indebido, por eso sigo aquí.

“Estoy seguro de que el tiempo me dará la razón, no se trata de una cacería, ni de un escándalo, se trata de un proceso administrativo que estoy enfrentando con responsabilidad y con respeto”, dijo el alcalde de Notales.

Asimismo, informó que sigue trabajando de manera normal y con la misma intensidad, que se encuentra en su oficina cumpliendo con sus deberes.

“Atiendo temas urgentes... incluso participo en reuniones binacionales de temas de seguridad”, expresó.

Este es el segundo alcalde de Sonora y del partido Morena al que le cancelan la visa. A Óscar Eduardo Castro Castro, primer edil de Puerto Peñasco, a finales del mes de junio se la retiraron cuando intentaba internarse a Estados Unidos con su familia, por la garita de San Luis Río Colorado.